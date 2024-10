【韓網熱門】少女時代版的f（x）經典歌《HOT SUMMER》！網友：歌詞有點......

女團f(x)熱門曲《HOT SUMMER》竟然前輩少女時代也唱過?

Theqoo上公開了少女時代多年前演唱《HOT SUMMER》的demo版本,當時歌曲的名字叫《Take Over》,可能是《HOT Summer》的前身,雖然歌詞不一樣,但曲調是幾乎一樣的,甚至還是9人少女時代演唱的。



部分歌詞翻譯:오늘 배워볼 것은 bad girl section (今天要學的部分是bad girl的章節)

정신줄 챙기고서 새겨들어(集中精神,認真聽好)

니 가치를 높이고 싶지 않니(你不想提升自己的價值嗎? )

다 그게 쉬운 여자 될 수는 없어 (不是每個人都要成為簡單的女人)

나 처럼 해봐 (像我一樣試試看)

적당히 앙큼하게 (適當的狡猾一點)

섹시한 내 눈빛에 (用性感的眼神)

시선이 따라오게 (讓視線都追隨你)

그 어떤 여자보다 더 한 매력에 (要讓他們無法忽視)

푹 빠져들어단걸 외면 못하게 (陷入比其他女人更強大的魅力之中)

내가 먼저 나를 사랑할 때 (當我先愛上自己時)

넘치는 자신감 앞에 더 뜨거워져 (在充滿自信面前會變得更加炙熱)

take over………

take over 겁낼게 하나 없어 (take over,沒有什麼好害怕的)

take over 더 깊이 떠거워져 (take over,更加炙熱)

다른 중요한 것은 your high tension (另一件重要的事情是你的high tension)

일부러 떠는 내숭 필어없어 (故意裝腔作勢是多餘的)

감당 못해 너라면 저리비겨 (如果你無法應付,那就讓開吧)

적당한 남자라면 널려있어 (像他這樣的男人多的是)

가슴 가득 (滿懷著)

뜨거운 열정으로 (熾熱的激情)

당당한 내 모습이 (自信的我)

너무나 아름답게 (是如此美麗)

f(x)版《HOT SUMMER》





韓國網友評論:

1. 這樣聽的話果然少女時代的唱功更好,聽少時歌曲的時候,在合唱部分有一種氣勢磅礴的感覺,終於知道這是什麼感覺了

2. 好適合Jessica的聲音

3. 歌詞是誰寫的?? 哈哈哈哈哈

4. 少女時代版《女則》

5. 真的是少女時代唱的,還是AI?

6. 寫這個歌詞的人是不是已經絕筆了

7. 音色很好,歌詞.....

8. 幸虧變成了《hot summer》

9. 其實我覺得歌詞寫得不錯,很洗腦

10. 幸虧把歌詞都都改了

11. 即使是那個時期的歌,也無法容忍,太爛了

12. 有THE BOYZ的感覺,哈哈哈哈

13. 其實《HOT SUMMER》的歌詞也很俗,比較起來差不多

14. 如果我是少時的話,看到歌詞都想哭

15. 我記得《hot summer》是翻唱的外國歌曲啊

16. 這是在懲罰少女時代吧,那個時期她們就一直被罵歌詞太土了

17. 感覺還是f(x)的音色更適合這個音樂

18. 適當的狡猾,哈哈哈哈哈哈哈

19. 我超愛《hot summer》,這兩首歌居然給我的感覺完全不同

20. Jessica的聲音太有辨識度了,只記得她的聲音

21. 這麼一對比,《hot summer》的歌詞簡直是上流社會了

22. 老實說我不喜歡sm很大原因是因為他家的歌詞太爛了,什麼我想成為你房間裡的床,歐巴,這類的,一開頭就是bad girl section,我要是少時的話也會討厭

23. 我怎麼感覺是T-ARA的風格

24. 這個版本也蠻好聽的,如果是那個年代出來的話,大家應該也會喜歡吧

原文:https://theqoo.net/square/3427952297

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞