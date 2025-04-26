少女時代秀英加盟基努李維《捍衛任務》外傳《復仇芭蕾》，首度挑戰好萊塢動作鉅片

少女時代成員兼演員崔秀英正式進軍好萊塢，加盟全球熱賣動作電影《捍衛任務（John Wick）》系列的衍生作品《捍衛任務：復仇芭蕾（From the World of John Wick: Ballerina）》，成為備受矚目的新角色，與基努李維、安娜德哈瑪斯同台飆戲！

崔秀英所屬經紀公司SARAM娛樂於4月26日證實：「崔秀英確定出演電影《捍衛任務：復仇芭蕾》，與多位國際級演員同台飆戲。」

《捍衛任務：復仇芭蕾》是一部動作驚悚片，以《捍衛任務3：全面開戰》時期為背景，由《鋒迴路轉》女星安娜德哈瑪斯飾演主角伊芙‧馬卡羅，身為芭蕾舞者的她為報殺父之仇而踏上刺殺之路，接受刺客集團「拉斯卡羅馬」訓練、成為約翰維克（基努李維 飾）師妹，並在片中與他正面交鋒。



崔秀英飾演的「卡特拉‧朴」是拉斯卡羅馬重要成員「日星」的女兒，也是伊芙的首個保護任務目標。 由於之前公開的演員名單裡沒有秀英，直到昨晚釋出12位主角的海報，才讓大家知道這一驚喜。



《捍衛任務：復仇芭蕾》卡司陣容豪華，除了基努李維（Keanu Reeves）、安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）、大陸飯店接待員「夏隆」蘭斯雷迪克（Lance Reddick）和經理「溫斯頓」伊恩‧麥克夏恩（Ian McShane）等系列班底，更加入蓋布瑞拜恩（Gabriel Byrne）、諾曼李杜斯（Norman Reedus）、卡塔琳娜桑蒂諾莫雷諾（Catalina Sandino Moreno）等全新面孔。 女主角安娜德哈瑪斯曾在《捍衛任務3》短暫亮相，飾演被訓練成刺客的芭蕾舞者。



崔秀英近年演藝事業多元發展，透過電視劇《陌生人》、《說出你的願望》、《奔向愛情》及電影《今天決定我愛你》、《霹靂嬌鋒》等作品展現精湛演技，去年更在日本發行個人單曲，成功奠定「全方位藝人」地位。

目前她也將主演tvN全新月火劇《拜託戒酒吧》，預計於5月12日首播; 而其參演的《捍衛任務：復仇芭蕾》將於6月6日（美國時間）在全球上映，備受全球粉絲期待。



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