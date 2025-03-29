Sulli雪莉親哥哥加入戰局，質問金秀賢兄弟：「《REAL》為何逼她拍全裸床戲？」公司回應超簡短

女團f(x)成員出身的歌手兼演員Sulli（雪莉）在2019年驟然離世、終年25歲，令無數人惋惜。近日圍繞金秀賢的爭議不斷發酵，Sulli親生哥哥也頻繁發文暗示她的死與和金秀賢有關，昨日正式發布聲明，質問金秀賢和李沙朗兄弟在拍攝電影《REAL》時為何非要逼迫Sulli親自脫光。

Sulli在2017年參演了金秀賢主演、哥哥李沙朗擔任導演的電影《REAL》，宣傳期間以「Sulli破格全裸床戲」為噱頭但效果欠佳，對電影本身的評價亦褒貶不一。不少觀眾認為Sulli年僅22歲就全裸出鏡根本沒必要，當時還有報導稱Sulli是主動拒絕替身演員、要求「自己來」，加上她當時本就因常在SNS做出不羈舉動而飽受爭議，電影上映後更加強化了偏向負面的大眾印象。



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實際上，Sulli在《REAL》上映後承受了巨大的精神壓力，一度接受精神科治療，遺屬亦透露她曾對身邊的人說「再也不會拍電影」。不少網友認為，這部電影造成的精神傷害可能是壓垮她的最後一根稻草。



昨日，Sulli哥哥透過媒體發布聲明，質疑Sulli是被強迫拍攝裸戲和床戲，且最開始不知具體安排，為此向金秀賢兄弟提出三點質疑：

1. 據參加Sulli葬禮的工作人員和演員所言，Sulli和金秀賢的床戲原本在劇本中並沒有明確描述，請金秀賢對此做出說明。

2. 裸戲替身演員就在現場，為什麼不用替身演員，而是說服Sulli、強迫她拍攝床戲和裸戲？

3. 拍床戲和裸戲那天說替身演員因病未能到場，但根據出席葬禮的人的證言，替身演員就在現場，這是真的嗎？

Sulli哥哥表示，妹妹走後的6年裡家屬一直十分悲痛，因此在得知金賽綸的死訊後認為不能坐視不管。遺屬們在Sulli葬禮上聽到不少令人疑惑的內容，暫且就以上3點請金氏兄弟回答是否屬實。



此外，Sulli哥哥還接連數日在個人IG發言，暗示與「金某」開戰：「你玩弄她6年」「sadist（性虐狂者）」「金某，你要從高處墜落了，抓緊吧」。

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昨日稍晚時間，金秀賢所屬社Goldmedalist對於「強迫Sulli拍床戲&裸戲」的質疑做出回應：「正在確認中。」

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