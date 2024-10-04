「女神降臨」文佳煐被選為新劇《瑞草洞》女主人公&品牌美容大使！有望合作男神李鍾碩

人氣演員文佳煐雙喜臨門！大家期待她與李鍾碩的合作嗎？好新鮮的組合啊～。

今天有電視劇相關人士向JTBC娛樂新聞獨家透露消息，表示：「文佳煐將出演新劇《瑞草洞》，飾演姜熙智一角。」對此，文佳煐的經紀公司PEAK J回應：「我們正在積極討論中。」



《瑞草洞》是一部講述事務所中關於律師們的故事。文佳煐在劇中飾演擁有2年資歷的律師姜熙智，是一個堅信「如果你改變一個人的生活，你就改變了整個世界」的人物。

劇中角色屬性誠實且自信，與文佳煐自然獨特的魅力結合，也期待她藉此創造出更具吸引力的人物。此外，她還被選為義大利奢侈品牌 D&G（杜嘉班納、Dolce&Gabbana）美容部門的新任形象大使，優雅迷人的氣質更是完美消化了品牌想展現的各種風格。



上個月中，據韓媒my daily報導，李鍾碩將出演《W－兩個世界》朴勝宇導演的新劇《瑞草洞》，兩人的二度合作引發關注，經紀公司 Ace Factory 方也表明有收到提案，正在討論中。劇裡他將飾演擁有9年資歷的律師安柱亨，外貌出眾、履歷優秀，但性格卻非常直白。



新劇《瑞草洞》正在製作準備階段，目標是計劃在明年播出。

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