惠晶談AOA重聚可能性：沒解散，但成員互不聯繫！卓在勳的提問全是陷阱

女團AOA成員之前的故事一直都是粉絲們心中的痛，最近成員惠晶在公開場合談到了成員之間的不和傳聞。

日前，惠晶做客了藝人卓在勳的YouTube頻道節目《No Back卓在勳》。 主持人卓在勳問道：「AOA解散了嗎？」 惠晶回答：「沒有，AOA並沒有正式解散。」 卓在勳追問：「但現在也沒有活動吧？」 惠晶笑著表示：「雖然沒有明確宣佈，但在心裡算是解散了吧。」 當卓在勳提到前隊友草娥時，惠晶表示：「我有看到草娥姐姐的消息。」 卓在勳接著又問：「她也在進行個人活動吧？」 惠晶回答：「是的，最早開始個人活動的是她。」

隨後卓在勳提到：「草娥曾說『AOA裡最可憐的人是她自己』。」 惠晶對此感到驚訝地回應：「姐姐嗎？ 姐姐是第一個去追逐自己夢想並離開組合的成員。 我從來沒覺得她可憐，反而覺得她是勇敢地走上了自己想走的路。」卓在勳繼續問道：「你覺得草娥現在過得好，還是你過得好？」 惠晶回答：「因為我和姐姐走的是不同的道路，我覺得她在自己的路上走得很好。」

卓在勳又追問：「既然以後也不會再見面了，那誰和誰關係最差呢？」 惠晶回應：「沒有誰的錯，現在沒有人聯繫對方了，但我們都在通過IG實時瞭解對方的動態。」當被問到是否有AOA全員回歸的可能性時，惠晶回應：「不知道，因為我們現在都沒有聯繫。」 另一位主持人提到「可以通過建立一個群聊來重聚」時，惠晶僅簡單回應「可能吧」。最後被問到成員之間是否已經和解時，惠晶回答：「還沒有，不過我們內心都在為彼此的生活加油。」



本期的節目在theqoo上引發熱議，不少網友留言稱：「惠晶的回答很體面，卓在勳問的問題太爛了」、「問題都在挖坑，惠晶答得很棒」、「她的回答就是大家只是合作關係，各有各的路要走，惠晶被夾在智瑉、草娥之間才是最難受的」等。

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