朴信惠來台辣跳女團舞，Jennie + aespa + IVE + NewJeans大串燒！結婚生子仍輕盈有力，不愧練習生出身【有片】

韓星朴信惠昨日來台舉辦2025亞洲巡迴粉絲見面會《HYE， TALK》，分享拍攝《來自地獄的法官》幕後故事，還一口氣跳了4支大熱女團舞，律動感和力量掌控都是專業級！

這次見面會與以往「of Angel」系列不同，是由朴信惠親自提出企劃，希望與大家進行真正的交流和共鳴。 朴信惠分享了跟台北101的自拍照，坦言很不會自拍，平時拍攝都是有很多工作人員幫忙，拍了幾十張才選出一兩張滿意的。



朴信惠聊到之前主演的Disney+話題劇集《來自地獄的法官》，笑稱因為以前總是演窮人家小孩，這次是有史以來華麗衣服最多的一部戲，如果加上試穿的話，可能總共有300套服裝！為了拍攝動作戲有提前受訓，若要拍續集可能需要趁早，半開玩笑說年紀大了、 體力不如從前：「以前可以兩天不睡，現在要睡兩天才能補回來！」



除了聊天和做遊戲，朴信惠還精心排練了4支女團舞，令人十分驚艷！朴信惠將BLACKPINK Jennie的《like JENNIE》、aespa的《Whiplash》及IVE的《REBEL HEART》連在一起，又單獨跳了NewJeans的《How Sweet》， 靈活輕盈律動感超強，表情管理也不遜於專業偶像。 朴信惠還特地換上短上衣低腰褲、秀出緊實腹肌，以產後兩年半的寶媽而言，真的十分厲害：



박신혜가 왜이리 무리해

왜이리 춤에 진심이야!!!!!!!!!

며칠전에 춤 연습할 때 숨 넘어갈 것 같다더니 동작 하나하나에 메인댄서급으로 파워가 장난아니잔아..

진짜 당장 한국으로 돌아와 마이걸ㅜㅜ♡ pic.twitter.com/DMsZ6tvijX — (@bbeumshinhye) May 3, 2025

其實朴信惠有過一段當偶像練習生的經歷，11歲讀國小時被歌手李承桓發現並簽約，接受了不少歌唱和舞蹈訓練、一直朝著SOLO歌手的方向前進，公司也對她寄予厚望，希望將她打造成第二個BoA。 無奈後來發現雖然跳舞表現出色但歌唱實力有限，好在還擁有過人的演技天賦，這才轉而走上演員道路。

▽國中時期的練舞影片，看起來已相當專業：



▽14歲出演李承桓MV、擔任演唱會嘉賓，滿頭黑人辮、隨著熱情舞姿甩動飛舞，讓人印象深刻：



▽2011年還為甜瓜音樂獎（MMA）擔任MC和開幕表演，大跳碧昂絲的性感組曲：



此外，朴信惠主演的Disney+劇集《來自地獄的法官》於去年11月劇終，目前她正在挑選下一部作品，備選名單包括《臥底老闆小姐（Miss Undercover Boss）》等。



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