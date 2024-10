【韩网热门】少女时代版的f（x）经典歌《HOT SUMMER》！网友：歌词有点......

女团f(x)热门曲《HOT SUMMER》竟然前辈少女时代也唱过?

Theqoo上公开了少女时代多年前演唱《HOT SUMMER》的demo版本,当时歌曲的名字叫《Take Over》,可能是《HOT Summer》的前身,虽然歌词不一样,但曲调是几乎一样的,甚至还是9人少女时代演唱的。



部分歌词翻译:오늘 배워볼 것은 bad girl section (今天要学的部分是bad girl的章节)

정신줄 챙기고서 새겨들어(集中精神,认真听好)

니 가치를 높이고 싶지 않니(你不想提升自己的价值吗? )

다 그게 쉬운 여자 될 수는 없어 (不是每个人都要成为简单的女人)

나 처럼 해봐 (像我一样试试看)

적당히 앙큼하게 (适当的狡猾一点)

섹시한 내 눈빛에 (用性感的眼神)

시선이 따라오게 (让视线都追随你)

그 어떤 여자보다 더 한 매력에 (要让他们无法忽视)

푹 빠져들어단걸 외면 못하게 (陷入比其他女人更强大的魅力之中)

내가 먼저 나를 사랑할 때 (当我先爱上自己时)

넘치는 자신감 앞에 더 뜨거워져 (在充满自信面前会变得更加炙热)

take over………

take over 겁낼게 하나 없어 (take over,没有什么好害怕的)

take over 더 깊이 떠거워져 (take over,更加炙热)

다른 중요한 것은 your high tension (另一件重要的事情是你的high tension)

일부러 떠는 내숭 필어없어 (故意装腔作势是多余的)

감당 못해 너라면 저리비겨 (如果你无法应付,那就让开吧)

적당한 남자라면 널려있어 (像他这样的男人多的是)

가슴 가득 (满怀著)

뜨거운 열정으로 (炽热的激情)

당당한 내 모습이 (自信的我)

너무나 아름답게 (是如此美丽)

f(x)版《HOT SUMMER》





韩国网友评论:

1. 这样听的话果然少女时代的唱功更好,听少时歌曲的时候,在合唱部分有一种气势磅礴的感觉,终於知道这是什么感觉了

2. 好适合Jessica的声音

3. 歌词是谁写的?? 哈哈哈哈哈

4. 少女时代版《女则》

5. 真的是少女时代唱的,还是AI?

6. 写这个歌词的人是不是已经绝笔了

7. 音色很好,歌词.....

8. 幸亏变成了《hot summer》

9. 其实我觉得歌词写得不错,很洗脑

10. 幸亏把歌词都都改了

11. 即使是那个时期的歌,也无法容忍,太烂了

12. 有THE BOYZ的感觉,哈哈哈哈

13. 其实《HOT SUMMER》的歌词也很俗,比较起来差不多

14. 如果我是少时的话,看到歌词都想哭

15. 我记得《hot summer》是翻唱的外国歌曲啊

16. 这是在惩罚少女时代吧,那个时期她们就一直被骂歌词太土了

17. 感觉还是f(x)的音色更适合这个音乐

18. 适当的狡猾,哈哈哈哈哈哈哈

19. 我超爱《hot summer》,这两首歌居然给我的感觉完全不同

20. Jessica的声音太有辨识度了,只记得她的声音

21. 这么一对比,《hot summer》的歌词简直是上流社会了

22. 老实说我不喜欢sm很大原因是因为他家的歌词太烂了,什么我想成为你房间里的床,欧巴,这类的,一开头就是bad girl section,我要是少时的话也会讨厌

23. 我怎么感觉是T-ARA的风格

24. 这个版本也蛮好听的,如果是那个年代出来的话,大家应该也会喜欢吧

原文:https://theqoo.net/square/3427952297

