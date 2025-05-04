《Heart Signal 3》「美女工程師」徐敏在孕後遭斷聯，公開喊話男友反被告跟蹤！網友怒：難怪出生率上不去

韓國網紅徐敏在因出演戀愛真人秀《Heart Signal 3》而被熟知，昨日她在SNS公開懷孕消息及男方個人信息，還PO出聊天記錄暗示被男方拒絕聯絡，男方對此的回應竟是... 起訴她跟蹤騷擾？ ！

徐敏在通過SNS公開多張與某男子的親暱合照，還有一張胎兒超音波照片，tag男方IG帳號並寫道：「祝賀你當爸了，OOO。」多張照片中，男子與徐敏在臉貼臉、抱大腿、咬臉頰、蓋被子擁抱等，看起來是戀人關係。 其中一張照片拍到男方工作證，上面寫著「首爾家居設計展」及公司名稱、當事人姓名和職位，留言中也清楚寫道男方的姓名年齡、大學名稱、入學年度，相當於將寶爸身份完全曝光。







聊天記錄中，徐敏在傳了多封簡訊，請求男方不要躲避她、救救她，還來到男方公寓門口：「接電話吧，不是你說要談談嗎？ 不然我只能去學校和公司找你，拜託了。 我們不要走到那一步吧...」男方只在最後回復一句：「不要這樣來找我。」



韓網友猜測男方「射後不理」玩消失，逼得女方只能不顧顏面公開私生活，亦對於男方與女方的顏值差距表示驚訝。

更加狗血的是，徐敏在今日再度更新IG限動，表示居然被男方起訴跟蹤，恐遭到刑事處罰！徐敏在貼出相關報道稱男方父親是韓國最大的資訊科技公司NAVER的高層，自己則既沒錢也沒能力請律師，委屈道：「這怎能算是跟蹤呢？ 我只是提議通過對話討論如何幫我生產和撫養小孩... 是要我去死嗎？」



韓網友認為若單看女方行為本身也許構成跟蹤或名譽毀損，但考慮到男方是寶爸，反而應該通過法律手段強制男方支付撫養費，紛紛表示憤慨：「當男人真舒服啊，射後不理、被女方追究就起訴跟蹤kkk」「真正的跟蹤狂受害者反而得不到幫助」「又不能聯絡男方、又不允許墮胎，真的是很奇怪的法律」「 法律對女人太不利，這種情況怎麼可能提高出生率」。



此外，徐敏在曾在現代汽車擔任維修工程師，2020年出演戀綜《Heart Signal 3》成為網絡紅人，2022年自曝曾和WINNER成員南太鉉交往並一起吸食冰毒，還因副作用墜樓導致雙側骨盆骨折、接受醫院和精神科治療，後來雙雙被判緩刑。



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