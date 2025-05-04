《我們的藍調時光》唐氏畫家鄭恩惠結婚了！韓志旼、金宇彬、李姃垠到場祝賀，甜蜜合照太感動

韓國唐氏症畫家鄭恩惠因出演劇集《我們的藍調時光》而被人熟知，去年曾來台灣在誠品生活舉辦畫展《Amazing Grace 展; Around the globe》，昨日舉辦婚禮，劇中「姐姐」韓志旼、「姐夫」金宇彬，還有李姃垠和編劇盧熙京都來到現場送上祝福~

鄭恩惠與丈夫趙某是在「Amazing Outsider 藝術中心」一起工作時結識，去年鄭恩惠多次通過SNS分享戀愛甜蜜日常、喊話男方趕快娶她，目前已完成了結婚登記。 婚禮在京畿道某處舉辦，《我們的藍調時光》編劇盧熙京、演員韓志旼、金宇彬、李姃垠、演員夫妻文知茵和金基裏均出席，歌手全永祿和蔡恩玉演唱祝歌。



韓志旼在IG限動分享與鄭恩惠夫妻的合照，留言：「像恩惠一樣充滿愛的婚禮！給妳滿滿的祝賀，恩惠呀。」



金宇彬、韓志旼、李姃垠致辭祝賀：



정은혜 작가 결혼식에 참석한 지민배우와 이정은 배우, 김우빈 배우#우리들의블루스 인연 최고

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還有很多賓客分享了現場的瞬間，每個人的臉上都洋溢著幸福：



정은혜 작가 결혼식 지민배우

작가님 결혼 다시 한번축하드려요

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정은혜 작가 결혼식에서 다정한 영희와 영옥

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鄭恩惠在《我們的藍調時光》中與韓志旼飾演一對雙胞胎姐妹，感情十足的劇情賺足觀眾眼淚，兩位演員在現實中也一直維持情誼，去年4月鄭恩惠也有分享韓志旼來畫室做客的合照，十分溫馨。



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