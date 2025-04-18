少女時代太妍日本演唱會「The TENSE」臨時取消，原因竟是「器材未運抵」！親自發文安慰粉絲，深感空虛似「遭盜竊」

SM娛樂昨日通過日本官網宣佈，少女時代隊長太妍SOLO出道10週年紀念演唱會「The TENSE」東京都兩日場次全部取消，原因是巡演所用器材遲遲未運到日本，因此判斷無法強行舉辦。

SM娛樂表示，太妍演唱會「TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN」原計劃於4月19日和20日在東京都有明體育館舉辦，但直到17日晚間，相關器材仍未抵達日本，給演出準備工作造成了巨大混亂。 公司已與相關部門做過多次商議，探討了所有可能性、包括另尋時日開唱，最終判斷難以在準備周全的狀態下進行演出，對粉絲致以歉意。



隨後，太妍在粉絲溝通app親自留言，表示她也很討厭目前的狀況，更對SONE（粉絲名）感到抱歉和擔憂：「通過所有人的努力和期待所打造的我的演出，在一瞬間就化為烏有，感覺像是被偷走了一樣，我甚至不知道該如何表達這份空虛與失落。」



韓網友表示海外公演偶爾就會出現器材設備遭海關暫時扣押的情況，只能說運氣糟糕，也有人認為上一場演出間隔太近（12日雅加達），所屬社對於日程的安排不夠周到。 不少粉絲已經為本次演唱會支付門票和機酒費用、感到手足無措，非粉也紛紛表達憤怒：「開了30多年的娛樂公司居然會犯這種錯誤」「第一次見到這樣的取消原因」「到底會不會做事」「這可是太妍級別的歌手啊」。



此外，太妍SOLO出道十週年亞洲巡迴演唱會「The TENSE」今年3月7日以首爾為起點開跑，已在台北、馬尼拉、雅加達與當地粉絲見面，剩餘場次包括澳門、新加坡、曼谷、香港等。



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