21 世紀K-POP Icon BTS 成員 Jin 成為韓國某美妝品牌新全球品牌大使

21世紀K-POP宇宙天團BTS的成員Jin將成為LANEIGE新的全球品牌大使。

BTS Jin是K-POP文化中的代表性人物,最近更代表韓國擔任2024年巴黎奧運會的火炬手。LANEIGE已於全球超過44個國家及城市銷售,現希望通過與Jin的合作,接觸更多全球顧客,令品牌的國際業務可發揮更大協同效應。

LANEIGE認為,Jin的健康自信和正面能量,對全球粉絲產生了積極影響,這與品牌價值完美契合。Jin對於和LANEIGE的合作亦非常興奮:「我非常高興能成為這個受到全球眾多人喜愛的品牌的代言人。很期待與LANEIGE一起開始我的美麗之旅,亦迫不及待地想與大家分享我們企劃作品!」

從十月開始,LANEIGE將正式推出與Jin合作的「Cream Skin牛奶水」企劃。企劃主題為"The Deep Moisture You Need, The Milky Light Texture You Love",將強調Jin的個人特質如何與Cream Skin的超卓效果完美配合。

LANEIGE Cream Skin Cerapeptide™ 牛奶水嫩柔滑細膚水,是Jin最喜愛的爽膚水!全球銷量已達440萬瓶¹,是品牌最高回購率的產品之一²。以LANEIGE 專利Micro Blending Technology™ 高壓融合技術將乳霜分解成1/300 的超微細補濕分子並液態化成細膚水,更易被肌膚吸收和保留乳霜的高效補濕力,即時提升肌膚水份8倍,長效持久水潤120小時³。

企劃更會推出LANEIGE | Jin Cream Skin牛奶水限量套裝,贈送以從未公開的Jin照片製作而成的Mini Photo Book!品牌亦會在官方社交媒體賬號上陸續發布是次廣告企劃的Jin照片及影片。LANEIGE | Jin Cream Skin牛奶水限量套裝將於香港及澳門全線專門店及專櫃和官方網店限量發售。

關於BTS的Jin

Jin(金碩珍)是韓國全球知名歌手、詞曲創作人,也是21世紀K-POP宇宙天團BTS的成員。Jin的獨特聲線使情感更能透過音樂傳遞。他的個人單曲《Awake》、《Epiphany》和《Moon》以及韓劇原聲帶《Yours》(《Jirisan》OST)、《Even If I Die, It’s You》(《Hwarang:The Poet Warrior Youth》OST)展示了他溫暖的音色和感染力。2021年發行的《SUPER TUNA》以其歡快的旋律和簡單的舞步掀起了一股舞蹈挑戰熱潮。Jin與Coldplay合作,參與了他的首張個人單曲《The Astronaut》(2022年10月發行),展現了他作為多才多藝歌手的獨特魅力。Jin更被稱為“Worldwide Handsome”,通過各種內容和電視節目展示了他意想不到的魅力。2024年7月14日,Jin代表韓國擔任2024年巴黎奧運會的火炬手。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們

