【影片】《魷魚遊戲2》西裝男「孔劉」的上班路原來長這樣！重返地鐵，誠摯邀請您加入這場賭命遊戲

孔劉作為代表人物，引領觀眾們重返《魷魚遊戲2》真的是太適合啦～～～。

即將在12月26日上線的Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲2》釋出了名為「誠摯邀請您」的概念預告，孔劉的現身也讓劇迷們相當驚喜。



原本在第一季《魷魚遊戲》中短短客串的西裝男「孔劉」，卻讓觀眾們留下了非常深刻的印象，他以韓國童玩「大畫片」邀請眾多玩家，加入這場賭上性命的大型遊戲，官方也公開了他「上班路」的準備過程。





▼下午三點起床，看似悠哉的準備卻分秒不差，按部就班的做好一切，而他的公事包中，依舊是大家所熟悉的畫片跟現金，並將遊戲邀請名片放入口袋，西裝筆挺地出門，準時在下午五點抵達地鐵，對著鏡頭前的觀眾說：「先生，要不要跟我玩個遊戲？」



大家是不是也很期待播出呢？！

《魷魚遊戲2》講述三年前在遊戲中勝出的 456 號選手成奇勳（李政宰 飾），本想遠走高飛，卻在搭機赴美前臨陣反悔，決心展開新計劃。奇勳再度賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與一群新的參賽者一起爭奪高達 456 億韓元的獎金。



黃東赫導演憑藉《魷魚遊戲》奪得艾美獎「戲劇類影集：最佳導演獎」，他是第一位贏得此重大獎項的亞裔導演，這次除了有原班人馬李政宰、李炳憲、魏嘏雋和孔劉回歸出演，新加入的演員們還有任時完、姜河那、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心、李大衛、崔勝鉉、盧載沅、曹柔理、元志安等人，為最新一季添增光彩，注入嶄新能量。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞