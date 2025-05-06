兒童節愛心風暴席捲韓娛圈!趙寅成、金高銀、IU、BTS Jin、接力書寫慈善傳奇

在這個充滿童真的五月，韓國娛樂圈掀起一場愛心接力賽。 趙寅成、IU、防彈少年團成員Jin三位頂級明星不約而同選擇用特別方式傳遞溫暖，為「5.5日兒童節」注入別樣感動。

趙寅成：運動鞋裡的溫柔守護



5日，BASE CAMP COMPANY透露，趙寅成與首爾江東區某兒童福利院建立長期幫扶關係。 除每月定期捐贈零食基金外，今年特別準備兒童節禮物——200雙嶄新運動鞋。 這位「零食天使」的關懷清單令人動容：從辣炒年糕到生日蛋糕，從熱狗pizza到特別觀影會。 這次的運動鞋捐贈，是由娛樂業界人士組成的小團體「manna」發起，每年固定在兒童節與聖誕節捐贈兒童鞋款，而趙寅成今年正式加入行列。 此外，趙寅成也曾在電影《神鬼海底撈》的試映會上，邀請育幼院青少年、罕見疾病與肢體障礙患者及其家屬共30人參加，留下特別回憶。 他自2020年起便持續參與兒童罕見疾病醫療援助活動，低調行善，深受讚譽。

IU：1.5億背後的細緻關懷



同日，EDAM娛樂公開IU以「Uaena」名義捐贈1.5億（韓幣，下同）的善舉。 這筆善款經精密分配：6200萬注入「伊甸兒童之家」助力青少年自立空間改造，9000萬惠及「仁愛村」和「仁愛殘疾嬰幼兒院」，用於老舊鍋爐更換、醫療康復以及兒童節相關支出，實際改善孩子們的生活環境。 這位29歲就入選《福布斯》「亞洲慈善英雄榜」的捐贈女王，持續在出道紀念日、生日等特別時刻書寫慈善傳奇，今年3月還為山林大火捐出2億。

Jin：從1億醫療捐到災區炊事班



防彈少年團大哥Jin向首爾峨山醫院兒童病院豪捐1億，用以支援小兒患者的治療與醫療設施改善，他坦言：「看到孩子們與病魔搏鬥的模樣，心裡總是很不捨。 希望他們早日康復，重新在陽光下奔跑。」

Jin早在2019年便超過1億捐款門檻，成為UNICEF「榮譽捐贈者俱樂部」一員。 他不僅持續為開發中國家的罕見病童提供捐助，今年初也向高麗大學醫療院捐贈1億韓元。 此外，4月還默默前往慶尚北道山火災區，親自穿上圍裙在免費食堂服務。

金高銀：持續5年的愛心



這一天金高銀向首爾大學兒童醫院捐贈了5,000萬，用於改善兒童的醫療環境。此次捐款是她自2021年起開展公益活動以來持續行善的延續。金高銀這5年來的捐款，一直用於幫助因經濟困難而難以接受治療的慢性病或重症兒童。她的善舉尤其對於處於醫療弱勢地帶的兒童，提供了實質性的幫助，改善了他們的治療條件與整體醫療環境。

四位藝人在奉獻愛心的同時，事業版圖也在持續擴展：趙寅成與車太鉉共建經紀公司，IU憑Netflix 《苦盡柑來遇見你》中母女雙角演技獲贊，Jin則即將啟動全球18場巡迴公演，金高銀的新劇《恩中與尚淵》、《自白的代價》即將與觀眾見面。

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