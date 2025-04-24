BTS Jin公開旗安84贈禮，裸露畫作惹議！伊莉莎白圈情侶藏隱喻？

防彈少年團（BTS）成員Jin於22日透過個人社群平台公開網漫作家旗安84贈送的大型藝術畫作《最後的情侶》，引發網友熱烈討論。

這幅以BTS象徵色「紫色」為主調的作品，尺寸足以覆蓋整面牆壁，畫面中一對全裸男女相擁，兩人頸部佩戴類似寵物結紮後使用的「伊莉莎白圈」，藝術家透過此意象隱喻當代年輕人放棄婚姻與生育的社會現象。 Jin發文致謝寫道：「感謝旗安84社長的禮物」，使該作品迅速成為話題焦點。



旗安84去年曾在YouTube頻道解析《伴侶人》系列作品，此次贈送Jin的《最後的情侶》即為該系列代表作。 他坦言創作靈感源自觀察到年輕世代「不結婚、不生孩子」的趨勢，直言：「這讓我產生如同被閹割的感受。」強調作品並非批判選擇，而是反映當今「戀愛與婚姻不再是人生必然階段」的特殊時代。 畫中情侶佩戴的項圈，象徵人類失去延續物種的本能，他更補充：「我們的祖先一直依循著物種延續的本能傳承優良基因，但在這對情侶身上，這條傳承終結了。」他表示這是關於不結婚、不生孩子現象的藝術呈現。



Jin收到的《最後的情侶》是旗安84今年3月個展「奇案島」原作的立體鑽石畫（Cubic Art）版本，透過特殊材質強化視覺衝擊力。

網友對此作品反應兩極，支持者認為「以中性化項圈表達時代困境的手法令人驚艷」、「深刻描繪現代社會價值觀轉變」、「內容真的很有趣，很貼切地描繪了現代社會」、「觀點新穎，並不是在批判，而是對這樣社會現象的共鳴」、「藝術家就是藝術家，用中性化項圈表達的方式令人印象深刻」等; 部份網友則質疑「全裸畫面是否適合贈送偶像」、「用寵物醫療器具隱喻人類是否恰當」等。



以精準描寫社會現象、引發讀者共鳴而聞名的旗安84，近年從網路漫畫跨足藝術領域，其作品常以黑色幽默探社會議題。 《伴侶人》系列延續他一貫的尖銳風格，此次透過贈畫給全球偶像Jin，意外引發大眾對「低生育率世代」的深度討論。

兩人近期合作了 Netflix 全新綜藝《奇案84的奇趣民宿》以漂浮在鬱陵島海上的「奇案莊」為背景，老闆旗安84與員工Jin&池睿恩將與入住的旅客們共同展開一場充滿奇想的民宿綜藝體驗。



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