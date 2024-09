21 世纪K-POP Icon BTS 成员 Jin 成为韩国某美妆品牌新全球品牌大使

21世纪K-POP宇宙天团BTS的成员Jin将成为LANEIGE新的全球品牌大使。

BTS Jin是K-POP文化中的代表性人物,最近更代表韩国担任2024年巴黎奥运会的火炬手。LANEIGE已於全球超过44个国家及城市销售,现希望通过与Jin的合作,接触更多全球顾客,令品牌的国际业务可发挥更大协同效应。

LANEIGE认为,Jin的健康自信和正面能量,对全球粉丝产生了积极影响,这与品牌价值完美契合。Jin对於和LANEIGE的合作亦非常兴奋:「我非常高兴能成为这个受到全球众多人喜爱的品牌的代言人。很期待与LANEIGE一起开始我的美丽之旅,亦迫不及待地想与大家分享我们企划作品!」

从十月开始,LANEIGE将正式推出与Jin合作的「Cream Skin牛奶水」企划。企划主题为"The Deep Moisture You Need, The Milky Light Texture You Love",将强调Jin的个人特质如何与Cream Skin的超卓效果完美配合。

LANEIGE Cream Skin Cerapeptide™ 牛奶水嫩柔滑细肤水,是Jin最喜爱的爽肤水!全球销量已达440万瓶¹,是品牌最高回购率的产品之一²。以LANEIGE 专利Micro Blending Technology™ 高压融合技术将乳霜分解成1/300 的超微细补湿分子并液态化成细肤水,更易被肌肤吸收和保留乳霜的高效补湿力,即时提升肌肤水份8倍,长效持久水润120小时³。

企划更会推出LANEIGE | Jin Cream Skin牛奶水限量套装,赠送以从未公开的Jin照片制作而成的Mini Photo Book!品牌亦会在官方社交媒体账号上陆续发布是次广告企划的Jin照片及影片。LANEIGE | Jin Cream Skin牛奶水限量套装将於香港及澳门全线专门店及专柜和官方网店限量发售。

关於BTS的Jin

Jin(金硕珍)是韩国全球知名歌手、词曲创作人,也是21世纪K-POP宇宙天团BTS的成员。Jin的独特声线使情感更能透过音乐传递。他的个人单曲《Awake》、《Epiphany》和《Moon》以及韩剧原声带《Yours》(《Jirisan》OST)、《Even If I Die, It’s You》(《Hwarang:The Poet Warrior Youth》OST)展示了他温暖的音色和感染力。2021年发行的《SUPER TUNA》以其欢快的旋律和简单的舞步掀起了一股舞蹈挑战热潮。Jin与Coldplay合作,参与了他的首张个人单曲《The Astronaut》(2022年10月发行),展现了他作为多才多艺歌手的独特魅力。Jin更被称为“Worldwide Handsome”,通过各种内容和电视节目展示了他意想不到的魅力。2024年7月14日,Jin代表韩国担任2024年巴黎奥运会的火炬手。

