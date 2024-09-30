韓國搖滾樂團THE ROSE主唱WOOSUNG 10.19登陸澳門 勢掀起ROCK風暴

韓國搖滾樂團THE ROSE的主唱兼吉他手WOOSUNG即將於2024年10月19日在澳門舉行《WOOSUNG: B4 WE DIE》，亦是WOOSUNG的首次澳門巡演，相信各位Black Rose (官方粉絲稱號) 已經準備好迎接WOOSUNG帶來的ROCK旋風。

在這場演出中，WOOSUNG將以其迷人的嗓音和強大的音樂表現力，為Black Rose呈現一個結合了英倫搖滾和POP元素的搖滾舞台。他的音樂風格多樣，從搖滾的激情到抒情的柔情，無不展現出他音樂的深度與廣度。WOOSUNG的作品將帶領Black Rose一窺他奇幻的音樂世界，讓每位Black Rose都沉浸在他的旋律中。

多才多藝的WOOSUNG將在澳門為Black Rose帶來一場難忘的演出，共同迎接這場音樂之旅，一起來感受WOOSUNG的ROCK魅力！

關於WOOSUNG

WOOSUNG 是一位韓裔美國音樂家、歌手和詞曲作者，並擔任韓國搖滾樂團 THE ROSE 的隊長，負責吉他演奏和主唱。該樂團於 2017 年 8 月 3 日以單曲《Sorry》正式出道，並全員參與作詞、作曲及編曲，展現出卓越的音樂才華。WOOSUNG 在 2019 年以 EP《Wolf》及主打歌《Face》開始了他的個人首秀，該曲在 YouTube 上的觀看次數迅速接近 2000 萬次。2020 年，他為人氣韓劇《梨泰院 Class》的原聲帶獻聲，並因與傳奇作曲家坂本龍一合作的 BTS 成員Suga 的歌曲《Snooze》而獲得更多認可。THE ROSE 的官方粉絲名稱為「Black Rose」。

《WOOSUNG : B4 WE DIE TOUR》將於2024年10月19日（星期六）下午5時，在澳門倫敦人 - 梅菲爾大型宴會廳舉行。票價由港幣/澳門幣844起，門票已於2024年9月27日（星期五）早上10時在澳門售票網 www.macauticket.com及damai.cn正式公開發售。

《WOOSUNG : B4 WE DIE TOUR》

日期：2024年10月19日(星期六)

時間：下午5時正

地點：澳門倫敦人 - 梅菲爾大型宴會廳

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $3,441 (VIP 1 站位) /$1,430 (VIP 2 站位) /$1,044 (階級式座位) / $844 (站位)

公開發售：2024年9月27日(星期一) 上午10時起

訂購網站：http://www.macauticket.com / http://www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

巡演公司：Wonder

經紀公司：Transparent Arts, Woolfpack

粉絲福利詳情：

$3441 (THE WOOLFPACKAGE) 門票：Q&A Session (全體)、Exclusive Merch (全體)、1:1 Photo Session (全體)、1st Entry (全體)

$1430 (THE 4444) 門票：Q&A Session (全體)、Exclusive Merch (全體)、2nd Entry (全體)

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

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