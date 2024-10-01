BLACKPINK Lisa美國演出被發現假唱！網友怒批：毫無誠意的表演

因是女團BLACKPIN成員而名氣響遍全球的Lisa最近在美國的演出遭到詬病，原因是對嘴假唱。

上個月29日（韓國當地時間），Lisa在美國紐約中央公園舉辦的大型慈善演出「Global Citizen Fesitval（全球公民音樂節）」上亮相，和Post Malone、Doja Ca等世界級歌手共同擔任表演嘉賓。 Lisa演繹了《ROCKSTAR》、《NEW WOMAN》、《Lalisa》、《Money》等歌曲，完成了她出道後的首次個人音樂節演出，尤其是她首次公開尚未發佈的新歌《Moonlit Floor》，引發了極大關注。 據Lisa方面透露，這首歌將於10月4日發行，並採樣了Sixpence None the Richer的代表作《Kiss Me》。



儘管視覺效果和舞臺演出十分華麗，但Lisa的演唱並未得到觀眾的熱烈回應。據爆料在以與觀眾互動為主的音樂節上，Lisa依賴事先錄好的音軌，僅在部分段落發聲，假唱行為讓人感到遺憾。 看到這段演出的K-pop粉絲們紛紛上網吐槽：「沒有舞蹈表演的情況下，為什麼還要對嘴？」 、「她看起來缺乏獨自表演的能力」、「嘴型和歌詞幾乎對不上」、「舞臺表現顯得很不走心」、「因為唱功不好啊，我能理解」、「居然在國外也這樣，錢真好掙啊」、「她好像更擅長Rap」、「不去演出也過得很好啊，為什麼還要去假唱呢」、「如果一直要假唱下去的話，不如先學好怎麼不穿幫吧」、「可惜了那麼多演出費」、「我看了其他影片，不是假唱，而是ar開特別大聲而已，如果是國內舞台的話，大家都會誇的」、「至少口型要對上吧」等。

one thing about lisa her mic is always off. now she even forgot to lipsync and the playback is still running https://t.co/GfN0uj8cIZ pic.twitter.com/qKk0uCMeoF — lulu (@jnkwdoll) September 29, 2024

jisoo i take back my words. atleast even u are talentless & cant sing a shit u not lipsync ur song like this gurly #lisa #jisoo #blackpink pic.twitter.com/THxqOtnD4L — (@lolipopp000000) September 29, 2024

LISA performs new song ‘Moonlit Floor’ at Global Citizen Festival. pic.twitter.com/IL5PVNMkO9 — Kpop Charts (@kchartsmaster) September 28, 2024

此外，Lisa在9月初舉行的「MTV Video Music Awards」上憑藉《ROCKSTAR》成為首位獲得最佳K-pop獎的K-pop女歌手。 Lisa還被選中參演HBO原創劇集《白蓮花大飯店》（《The White Lotus》）第三季，這將是她作為演員的正式出道作品。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞