BLACKPINK Lisa美國演出被發現假唱！網友怒批：毫無誠意的表演

因是女團BLACKPIN成員而名氣響遍全球的Lisa最近在美國的演出遭到詬病,原因是對嘴假唱。

上個月29日(韓國當地時間),Lisa在美國紐約中央公園舉辦的大型慈善演出「Global Citizen Fesitval(全球公民音樂節)」上亮相,和Post Malone、Doja Ca等世界級歌手共同擔任表演嘉賓。 Lisa演繹了《ROCKSTAR》、《NEW WOMAN》、《Lalisa》、《Money》等歌曲,完成了她出道後的首次個人音樂節演出,尤其是她首次公開尚未發佈的新歌《Moonlit Floor》,引發了極大關注。 據Lisa方面透露,這首歌將於10月4日發行,並採樣了Sixpence None the Richer的代表作《Kiss Me》。



儘管視覺效果和舞臺演出十分華麗,但Lisa的演唱並未得到觀眾的熱烈回應。據爆料在以與觀眾互動為主的音樂節上,Lisa依賴事先錄好的音軌,僅在部分段落發聲,假唱行為讓人感到遺憾。 看到這段演出的K-pop粉絲們紛紛上網吐槽:「沒有舞蹈表演的情況下,為什麼還要對嘴?」 、「她看起來缺乏獨自表演的能力」、「嘴型和歌詞幾乎對不上」、「舞臺表現顯得很不走心」、「因為唱功不好啊,我能理解」、「居然在國外也這樣,錢真好掙啊」、「她好像更擅長Rap」、「不去演出也過得很好啊,為什麼還要去假唱呢」、「如果一直要假唱下去的話,不如先學好怎麼不穿幫吧」、「可惜了那麼多演出費」、「我看了其他影片,不是假唱,而是ar開特別大聲而已,如果是國內舞台的話,大家都會誇的」、「至少口型要對上吧」等。

one thing about lisa her mic is always off. now she even forgot to lipsync and the playback is still running https://t.co/GfN0uj8cIZ pic.twitter.com/qKk0uCMeoF