Disney+犯罪動作劇《江南B-Side》池昌旭&趙祐鎮「四大角色」海報首度公開，狠勁十足！

全新韓劇《江南B-Side》公開的五張海報中，展現了主要角色趙祐鎮、池昌旭、河潤景、BIBI（金亨瑞）等人的強烈視覺效果，吸引了大眾的注意力。

【劇情簡介】講述賤民警探姜東宇（趙祐鎮 飾）於女兒的朋友失蹤後再次陷入到充滿罪惡、毒品和腐敗的世界。 他不惜一切代價營救女兒的朋友，被迫深入到長期人口高失蹤率的江南區，還發現了上流階層的秘密...。



▼《江南 B-Side》超級前導預告：



以堅定的表情看待世界的刑警－姜東宇（趙祐鎮 飾）和目光冰冷的檢察官－閔瑞珍（河潤景 飾）是光明面的代表人物，帶著正義感和使命感調查該案的姜東宇，和以該案為升職機會的閔瑞珍，兩人將透過詮釋具有不同目標的劇中人物，來增加觀眾們的沉浸感和緊張氛圍。





另一邊，臉上佈滿傷痕、表情可疑神秘的掮客（仲介人）尹吉浩（池昌旭 飾），和俱樂部王牌在熙（BIBI 飾）是一切事件的起點，並保守著秘密，生活在一個被色彩繽紛的霓虹燈所主導的深沉暗黑城市裡，矛盾與墮落的氛圍圍繞著兩人，令人忍不住好奇他們的故事。兩人也是繼《惡中之惡》後的再度合作。





《江南 B-Side》將會在 11 月 6 日於 Disney+ 獨家上線播出。

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