BTS防彈少年團柾國戴「讓東京再次偉大」帽子引發爭議！立即道歉：是我的失誤，會接受所有的指責！

BTS防彈少年團忙內柾國因戴了含有不當字句的帽子而陷入爭議，對此他進行道歉。

柾國13日在 j-hope 世界巡演安可演唱會《hope on the stage》驚喜登場，演唱了熱門歌曲〈Seven〉等，這也是他11日退伍以來首次登台演出。



在正式演出之前柾國進行了彩排，網路上流傳他身穿黑色外套、頭戴「讓東京再次偉大（MAKE TOKYO GREAT AGAIN）」帽子的照片，這句話是從美國總統唐納·川普的大選活動「讓美國再次偉大（MAKE AMERICA GREAT AGAIN）」中借用，但被部分網友認為是在美化日本帝國主義和殖民統治，引發了爭議。

‘MAKE TOKYO GREAT AGAIN’

정국 모자의 이 문장이 왜 극우·우익·제국주의 소리 듣는지 타래로 정리함

단순 유행어나 패션 아님

이건 트럼프에서 시작돼 일본 우익 코드로 연결되는 상징임 pic.twitter.com/d2fvf6pxgl — 덬카이핑 (@han_jj70410) June 13, 2025

而柾國14日在粉絲平台 Weverse 上道歉說：「久違地與大家見面後，寫了這樣的文章，心情很沉重。今天彩排因爲我戴的帽子上的句子，給很多人帶來了失望和不便，真心的對不起。」

他補充說：「沒有充分確認文句所包含的歷史、政治意義的情況下，因爲我的不足而帶來失望和傷害，再次表示歉意。沒有辯解的餘地，是我不夠細心，也很粗心，今後會更加深思熟慮後再行動。目前帽子立即丟掉了，對於我的失誤，我會接受所有的指責和批評，再次表示歉意。」



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