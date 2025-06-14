【K社韓國小百科】史上最強總統帶貨王！李在明不做專屬錶，一支4萬韓幣平價錶賣到缺貨！

第21屆韓國總統李在明再次以實用主義風格走紅網路！

日前，據民主黨最高委員全賢姬（音譯）透露，日前在與總統共進晚餐時，有議員詢問：「總統有沒有專屬的『李在明手錶』？」對此李總統輕描淡寫地回應：「那種東西，有什麼必要呢？」引發現場一陣笑聲。

「總統手錶」在韓國有著悠久傳統，從朴正熙前總統時期開始就有製作專屬紀念手錶的習慣，歷屆總統幾乎都會推出印有簽名與鳳凰圖案的手錶作為答謝禮物送給訪客或政要。

例如，文在寅總統在就任三個月時就推出了紀念手錶和茶杯套組; 而尹錫悅總統也將「總統錶」作為官方紀念品1號推出，可見「總統錶」幾乎成了一種「政治周邊文化」。

두번째 짤은 일베충들이 "박근혜 시계는 시간 표기선이 점으로 되어있는데, 이만희가 찬 시계는 시간 표기선이 길다. 고로 이만희가 찬 시계는 문재인 시계다!"라고 주장하며 근거로 내세운 짤인데,



문재인 시계는 가죽끈이란다 ㅋㅋㅋㅋ



그리고 이만희가 찬 시계에 선명히 새겨진 세 글자 "박근혜" pic.twitter.com/pCBxFDtDWH — AGMS (@kimkyochon) March 2, 2020

당근에 나온 윤석열 시계인데 20만원이라 한다. 판매자는 왜 어떤 경로로 받았을까? pic.twitter.com/5dJtD0Xyb2 — 무늬 (@threedolmen) January 30, 2025

不過，與前任總統們不同，新上任的李在明總統在公開場合頻頻佩戴的手錶並非訂製款或高價奢侈品，而是韓國時尚品牌 E-Land 旗下的OST錶款，型號為「月光庭院黑色皮革錶」。這款手錶原價約為5萬（韓幣，下同），在線上商城甚至只售4萬。 隨著「總統同款」效應爆紅，這款手錶最近已經在多家網站售罄，掀起一波搶購潮。



這一消息曝光後，網路上反響熱烈。 網友紛紛留言表示：「好感度又上升了！」、「果然是為民著想的總統」、「我們很想掏錢買，求你推出周邊吧」、「OST手錶直接賣斷貨也是太有影響力了」、「沒有手錶，至少會有紀念郵票吧」、「其實我還蠻想買紀念錶的」等。

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