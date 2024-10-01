BLACKPINK Lisa美国演出被发现假唱！网友怒批：毫无诚意的表演

因是女团BLACKPIN成员而名气响遍全球的Lisa最近在美国的演出遭到诟病，原因是对口型假唱。

上个月29日（韩国当地时间），Lisa在美国纽约中央公园举办的大型慈善演出「全球公民音乐节」上亮相，和Post Malone、Doja Ca等世界级歌手共同担任表演嘉宾。 Lisa演绎了《ROCKSTAR》、《NEW WOMAN》、《Lalisa》、《Money》等歌曲，完成了她出道后的首次个人音乐节演出，尤其是她首次公开了尚未发布的新歌《Moonlit Floor》，引发了极大关注。 据Lisa方面透露，这首歌将於10月4日发行，并采样了Sixpence None the Richer的代表作《Kiss Me》。



尽管视觉效果和舞台演出十分华丽，但Lisa的演唱并未得到观众的热烈回应。 据爆料在以与观众互动为主的音乐节上，Lisa依赖事先录好的音轨，仅在部分段落发声，假唱行为让人感到遗憾。 看到这段演出的K-pop粉丝们纷纷上网吐槽：「没有舞蹈表演的情况下，为什么还要对口型？」 、「她看起来缺乏独自表演的能力」、「嘴型和歌词几乎对不上」、「舞台表现显得很不走心」、「因为唱功不好啊，我能理解」、「居然在国外也这样，钱真好挣啊」、「她好像更擅长Rap」、「不去演出也过得很好啊，为什么还要去假唱呢」、「如果一直要假唱下去的话，不如先学好怎么不穿帮吧」、「可惜了那么多演出费」、「我看了其他影片，不是假唱，而是ar开特别大声而已，如果是国内舞台的话，大家都会夸的」、「至少口型要对上吧」等。



one thing about lisa her mic is always off. now she even forgot to lipsync and the playback is still running https://t.co/GfN0uj8cIZ pic.twitter.com/qKk0uCMeoF — lulu (@jnkwdoll) September 29, 2024

jisoo i take back my words. atleast even u are talentless & cant sing a shit u not lipsync ur song like this gurly #lisa #jisoo #blackpink pic.twitter.com/THxqOtnD4L — (@lolipopp000000) September 29, 2024

LISA performs new song ‘Moonlit Floor’ at Global Citizen Festival. pic.twitter.com/IL5PVNMkO9 — Kpop Charts (@kchartsmaster) September 28, 2024

此外，Lisa在9月初举行的「MTV Video Music Awards」上凭藉《ROCKSTAR》成为首位获得最佳K-pop奖的K-pop女歌手。 Lisa还被选中参演HBO原创剧集《白莲花大饭店》（《The White Lotus》）第三季，这将是她作为演员的正式出道作品。



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