BLACKPINK Lisa美国演出被发现假唱！网友怒批：毫无诚意的表演

因是女团BLACKPIN成员而名气响遍全球的Lisa最近在美国的演出遭到诟病,原因是对口型假唱。

上个月29日(韩国当地时间),Lisa在美国纽约中央公园举办的大型慈善演出「全球公民音乐节」上亮相,和Post Malone、Doja Ca等世界级歌手共同担任表演嘉宾。 Lisa演绎了《ROCKSTAR》、《NEW WOMAN》、《Lalisa》、《Money》等歌曲,完成了她出道后的首次个人音乐节演出,尤其是她首次公开了尚未发布的新歌《Moonlit Floor》,引发了极大关注。 据Lisa方面透露,这首歌将於10月4日发行,并采样了Sixpence None the Richer的代表作《Kiss Me》。



尽管视觉效果和舞台演出十分华丽,但Lisa的演唱并未得到观众的热烈回应。 据爆料在以与观众互动为主的音乐节上,Lisa依赖事先录好的音轨,仅在部分段落发声,假唱行为让人感到遗憾。 看到这段演出的K-pop粉丝们纷纷上网吐槽:「没有舞蹈表演的情况下,为什么还要对口型?」 、「她看起来缺乏独自表演的能力」、「嘴型和歌词几乎对不上」、「舞台表现显得很不走心」、「因为唱功不好啊,我能理解」、「居然在国外也这样,钱真好挣啊」、「她好像更擅长Rap」、「不去演出也过得很好啊,为什么还要去假唱呢」、「如果一直要假唱下去的话,不如先学好怎么不穿帮吧」、「可惜了那么多演出费」、「我看了其他影片,不是假唱,而是ar开特别大声而已,如果是国内舞台的话,大家都会夸的」、「至少口型要对上吧」等。



one thing about lisa her mic is always off. now she even forgot to lipsync and the playback is still running https://t.co/GfN0uj8cIZ pic.twitter.com/qKk0uCMeoF