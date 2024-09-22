不愧是藝人中的藝人！ IU 2024演唱會昨晚啟程，老友GD&低調男友李鍾碩&高素榮都來打氣

歌手IU一連兩晚在首爾舉辦個人演唱會，首日已有不少藝人到場應援，除了熟悉的GD（G-Dragon，權志龍）和李鍾碩之外，還出現了看似沒有交集的演員高素榮。

GD在IG限動PO出於IU的後台合照，以及在觀眾席欣賞演唱會的影片，BGM用了IU翻唱歌曲《你的意義》，還在歌詞唱到「約定」時配上伸出小指拉勾勾的動作，超級有心~





GD和IU是情同兄妹的演藝圈好友，兩人曾合作歌曲〈Palette〉並收錄於IU在2017年發行的同名專輯，還不止一次擔任彼此演唱會的嘉賓、互贈禮物。



演員高素榮也在IG限動分享後台合照及欣賞演唱會的照片，稱讚道：「充滿真心的療癒訊息、真摯的訊息、非常美麗的舞台規模。」 高素榮和IU的組合令人多少感到意外，據網友透露，高素榮從很久以前就是IU的粉絲，還會為IU的SNS點讚~





高素榮還分享了GD在現場的照片、留言「見到你很開心」，演藝圈的跨界人脈真的屢屢讓人意外XD



還有網友捕捉到李鍾碩出現在演唱會現場的身影。 李鍾碩和IU在2022年認愛，因為過於低調不時有傳情變。 這天來到現場立即破除謠言，只見他用漁夫帽和大號口罩包裹得嚴嚴實實，默默支持IU的事業~



그리고 이종석도 아이유 콘서트에 왔군요!!! pic.twitter.com/UocGjJzo9q — 151515 (@yi_ru0928) September 21, 2024

此外，IU一連兩日舉辦個人演唱會「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE ： THE WINNING」，成為第一位在首爾世界盃體育場舉辦個人演唱會的SOLO女歌手。





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