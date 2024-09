不愧是藝人中的藝人！ IU 2024演唱會昨晚啟程，老友GD&低調男友李鍾碩&高素榮都來打氣

歌手IU一連兩晚在首爾舉辦個人演唱會,首日已有不少藝人到場應援,除了熟悉的GD(G-Dragon,權志龍)和李鍾碩之外,還出現了看似沒有交集的演員高素榮。

GD在IG限動PO出於IU的後台合照,以及在觀眾席欣賞演唱會的影片,BGM用了IU翻唱歌曲《你的意義》,還在歌詞唱到「約定」時配上伸出小指拉勾勾的動作,超級有心~





GD和IU是情同兄妹的演藝圈好友,兩人曾合作歌曲〈Palette〉並收錄於IU在2017年發行的同名專輯,還不止一次擔任彼此演唱會的嘉賓、互贈禮物。



The King and Queen of Kpop! G-Dragon still supporting IU, and both will have a comeback this year!



Source: GD's Insta story!#아이유 #IU #THE_WINNING #HEREH_ENCORE #GDragon pic.twitter.com/btwh4T0Ahd