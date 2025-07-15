[首爾直擊]《全知讀者視角》沒看過原著能夠理解嗎～導演給答案：「觀眾單純享受這部電影不成問題！」

《全知讀者視角》7月15日在首爾江南區舉辦電影試映會，會後五位主要演員李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、申承浩、Nana以及導演都參與會後的記者提問時間，現場也對於這部改編自人氣原著的電影作品所帶來的壓力，進行了不少討論。

《全知讀者視角》改編自在全球大受歡迎的小說及網路連載漫畫，劇情描述一位平凡無奇的上班族金獨子（安孝燮飾），收看這部連載小說長達10年的時間，但就在最後一集畫上句點時，這部小說的情節竟然成為現實在他眼前上演！金獨子熟知小說的故事情節，也遇見了小說中多次回歸，死而復生的主角劉眾赫（李敏鎬飾），由於小說結局只有一人獨活，金獨子誓言改寫全新結局，能夠成功嗎？



改編這樣的人氣作品，受到大眾高度關注，自然對於不管是演員或是導演，都是一股龐大的壓力。在有限的電影時長中，如何改編表現出精彩的情節，導演也費盡心思，而他強調最初的目標，就是要讓不知道或是沒有看過原著的人，也能夠單純地享受這部電影，當然他也曾聽過原著的粉絲對於改編有所不滿的聲音，不過仍然希望這部作品能帶給大家前所未有的體驗。



原著作品至今仍在連載中，當然也有許多人關心「是否會有續集」？導演表示，如果大家看了電影最後的彩蛋，就能推測出這是一個有後續故事，有續集的節奏，不過當然目前尚未正式簽訂續集的合約，也需要觀察目前電影產業整個市場的狀況與變化，續集的產出與否目前尚未能夠說得準，仍存在很大的空間。



五位演員中的大前輩李敏鎬，也是飾演漫畫中的大主角劉眾赫，相隔了10年再度接拍大螢幕作品的他則表示，最近成功的IP很多，如何在不破壞這些IP的指向性跟方向性下，加入他所感受到什麼樣的感情與情緒，飾演出他要呈現的劉眾赫。

，所以這部作品對她來說並不是一部奇幻電影，而他也是抱著自己就是劉眾赫的觀點開始投入的，也因為劇情設定是一人獨活，讓他感到在解析角色時是相當寂寞的一個過程。



安孝燮則對於自己如何解析金獨子這個角色做出說明，他表示自己把原著中的金獨子抽出來，思考如何呈現他自己獨特的金獨子。安孝燮表示他飾演的金獨子在所有的基礎上都幾乎是0，在現實中作為真正存在的一個人，在片中這些複雜狀況該做什麼選擇，希望能夠更貼近現實，引起觀眾共鳴。《全知讀者視角》將於7月23日全台上映。



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