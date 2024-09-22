不愧是艺人中的艺人！ IU 2024演唱会昨晚启程，老友GD&低调男友李钟硕&高素荣都来打气

歌手IU一连两晚在首尔举办个人演唱会，首日已有不少艺人到场应援，除了熟悉的GD（G-Dragon，权志龙）和李钟硕之外，还出现了看似没有交集的演员高素荣。

GD在IG限动PO出於IU的后台合照，以及在观众席欣赏演唱会的影片，BGM用了IU翻唱歌曲《你的意义》，还在歌词唱到「约定」时配上伸出小指拉勾勾的动作，超级有心~





GD和IU是情同兄妹的演艺圈好友，两人曾合作歌曲《Palette》并收录於IU在2017年发行的同名专辑，还不止一次担任彼此演唱会的嘉宾、互赠礼物。



演员高素荣也在IG限动分享后台合照及欣赏演唱会的照片，称赞道：「充满真心的疗愈讯息、真挚的讯息、非常美丽的舞台规模。」 高素荣和IU的组合令人多少感到意外，据网友透露，高素荣从很久以前就是IU的粉丝，还会为IU的SNS点赞~





高素荣还分享了GD在现场的照片、留言「见到你很开心」，演艺圈的跨界人脉真的屡屡让人意外XD



还有网友捕捉到李钟硕出现在演唱会现场的身影。 李钟硕和IU在2022年认爱，因为过於低调不时有传情变。 这天来到现场立即破除谣言，只见他用渔夫帽和大号口罩包裹得严严实实，默默支持IU的事业~



그리고 이종석도 아이유 콘서트에 왔군요!!! pic.twitter.com/UocGjJzo9q — 151515 (@yi_ru0928) September 21, 2024

此外，IU一连两日举办个人演唱会「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE ： THE WINNING」，成为第一位在首尔世界杯体育场举办个人演唱会的SOLO女歌手。





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