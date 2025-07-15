Super Junior神童綜藝自曝「胸」器太顯眼， 直接被導演喊停！圭賢神助攻，銀赫疑「哥不只動一處吧？ 」

超人氣男團Super Junior成員神童在綜藝節目中大方分享自己接受乳頭縮小手術的經歷，意外成為話題焦點。

YouTube頻道「十五夜」公開的《Super Junior 20周年紀念聚會》影片中，神童談起自己過去在節目中遇到的尷尬往事。 他回憶起當年錄製MBC幼兒節目時，正和孩子們一起跳舞、唱歌，卻突然被導演喊停。 神童說：「導演突然喊『Stop！』，接著又說『太明顯了』，原來是因為我的衣服太貼身，導致胸部線條太顯眼。」



這段尷尬經歷成了他日後決定接受乳頭縮小手術的導火線。 當成員圭賢打趣問道：「所以你後來不是去動了手術嗎？」神童毫不避諱地回答：「對啊，因為（顏色）太深，所以就去做了，這就是乳頭縮小手術。」他還分享術後心得：「剛做完時感覺就像完全沒了，不過醫生說會再長出來，真的很神奇。」讓現場笑成一片。



成員銀赫也笑說：「哥其實偷偷動了不少手術吧？」此外，神童還提到自己的綜藝初期經歷，透露其實是《無限挑戰》第一季「無理的挑戰」時期的元年成員之一。 他自嘲說：「那時候公司非常用力推我，但效果不是很好，不過吃了很多好東西就是了。」語氣輕鬆幽默，惹得成員們哈哈大笑。



神童自2005年以Super Junior出道以來，活躍於音樂、綜藝及MV導演等多領域，依舊以獨特的幽默感持續帶給粉絲滿滿的歡樂。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞