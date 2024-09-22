足足等12年！韓流男團2PM成員JUN. K、尼坤與祐榮宣布12/7來台舉辦FANCON

超過4380個日子的等待，所有HOTTEST（官粉名）要全面甦醒了！即將號召大家用力大喊：「Don't stop can't stop（不可停止也不能停止）！」，一起隨著音樂與舞步血脈噴張，情緒HIGH翻到劃破天際！

韓流最強野獸團2PM成員JUN. K、尼坤（NICHKHUN）與祐榮（WOOYOUNG）三大神帥，正式宣布即將於12/7（六）於TICC台北國際會議中心舉辦「JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG（From 2PM）Fan-Con 2024 [ENWJ] in Taipei」，這也是2PM暌違12年後，以「團體」之姿現身，因此對每一位粉絲來說，更是彌足珍貴，2PM不但是經典、也是傳奇，更是韓流K-POP樂壇史上佔有一席地位的人氣實力男團，因此得知即將再次來台北會粉絲的JUN. K、尼坤與祐榮，也難掩滿心期待，除了要好好與所有的HOTTEST敘舊外，也期待屆時有時間，能逛逛台北與品嚐記憶中的道地美食小吃！







一直以來，2PM始終沒忘記過每一位粉絲給予的厚愛與支持，他們也感性的說：「距離上次我們以團體來台北開唱，算算已經是12年前的事了，真的十分想念大家！當天我們會準備很豐富的舞台內容送給HOTTEST，我們已經開始期待那天的到來，希望大家能來相聚！」，成員除了有各自演藝行程，目前他們也已聚首進入全面準備期，屆時在Fan-Con中，三大神帥將呈現最精湛、獨領風騷的勾魂舞步不說，2PM一連串經典好歌也會唱好、唱滿滿足大家，當然，粉絲不妨也期盼哥哥若是興致一來時，超驚喜的SOLO橋段或許有機會看到！當然互動極佳的2PM，也特別跟所有粉絲熱情喊話：「希望當天我們在唱時，你們也一起跟著唱！」。







哥哥絕對都是真功夫！能唱、能舞、能演又能說，當然笑點也是一籮筐的2PM，十八般武藝可謂樣樣精通，全方位實力有目共睹，暌違12年，早是粉絲心中份量最重，最能見證與代表韓流馳騁各地的人氣實力男團，更多「JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG（From 2PM）Fan-Con 2024 [ENWJ] in Taipei」活動詳情，請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。

JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG (From 2PM) Fan-Con 2024 [ENWJ] in Taipei

演出日期：2024年12月07日（六）

入場時間：17：00（依現場實際情況而定）

演出時間：18：00

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd（主辦保留活動異動之權利）

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