米蘭時裝週上不管旁人是誰，就是要推廣「虎浪嘿」手勢的 Hoshi（SEVENTEEN）

【多部影片】人氣男團SEVENTEEN的舞擔成員Hoshi出席米蘭時裝週，專屬於他的「虎浪嘿」手勢也默默影響著身旁的人～，帥氣又可愛。
最新米蘭時裝週（Milan Fashion Week）多位韓星出席活動，而Hoshi也與其他的品牌大使們一起合照，他偶爾稍作猶豫卻又堅持要擺出的虎爪手勢，也讓和他一起合照的人充滿了好奇心～。
September 21, 2024
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— 9697 (@soongyu) September 21, 2024
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Hoshi 帥氣登場，造型令人驚豔～
OH MY GOD LOOK AT HIS FIT DEAR LORD KWON SOONYOUNG— 9697 (@soongyu) September 21, 2024
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KWON HOSHI... HOW ABOUT MY SANITY... You're the COOLEST— 9697 (@soongyu) September 21, 2024
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「虎浪嘿」是「老虎」加上韓文的我愛你「撒浪嘿」合併在一起，獨特表達愛意的手勢，Hoshi在韓語中有「虎視（호시）」的意思，意旨在舞台上擁有像老虎一樣的眼神，所以虎爪也是Hoshi愛用的標準手勢。
上一次SEVENTEEN出席聯合國教科文組織（UNESCO）的青年親善大使任命儀式上，勝寛多次阻止Hoshi比出「虎浪嘿」的互動成為了粉絲間的熱門話題，結果這次時裝週單獨出席活動，Hoshi可以說是暢行無阻啊～。XD
NOT AT SEUNGKWAN PUTTING AN END TO HOSHI'S HORANGHAE AGENDA WHILE THEY WERE TAKING THE PHOTOS AT UNESCO SKDJDKSJSKLA pic.twitter.com/zBVE4q352Y— 9697 (@soongyu) June 26, 2024
June 26, 2024
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