米蘭時裝週上不管旁人是誰，就是要推廣「虎浪嘿」手勢的 Hoshi（SEVENTEEN）
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米蘭時裝週上不管旁人是誰，就是要推廣「虎浪嘿」手勢的 Hoshi（SEVENTEEN）

明星   2024年9月22日   星期日11:07   Mico  

SEVENTEEN Hoshi（封面圖源：X@soongyu、浮水印、TVDaily）

【多部影片】人氣男團SEVENTEEN的舞擔成員Hoshi出席米蘭時裝週，專屬於他的「虎浪嘿」手勢也默默影響著身旁的人～，帥氣又可愛。

最新米蘭時裝週（Milan Fashion Week）多位韓星出席活動，而Hoshi也與其他的品牌大使們一起合照，他偶爾稍作猶豫卻又堅持要擺出的虎爪手勢，也讓和他一起合照的人充滿了好奇心～。

Hoshi 帥氣登場，造型令人驚豔～

「虎浪嘿」是「老虎」加上韓文的我愛你「撒浪嘿」合併在一起，獨特表達愛意的手勢，Hoshi在韓語中有「虎視（호시）」的意思，意旨在舞台上擁有像老虎一樣的眼神，所以虎爪也是Hoshi愛用的標準手勢。

SEVENTEEN Hoshi（圖源：TVDaily）
SEVENTEEN Hoshi（圖源：TVDaily）


上一次SEVENTEEN出席聯合國教科文組織（UNESCO）的青年親善大使任命儀式上，勝寛多次阻止Hoshi比出「虎浪嘿」的互動成為了粉絲間的熱門話題，結果這次時裝週單獨出席活動，Hoshi可以說是暢行無阻啊～。XD

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