DAY6前成員Jae美國節目上吐槽前團隊：他們像是抹掉了我的存在！回韓國是一種煎熬！韓媒怒斥：丟人丟到國外去了

已經從男團DAY6退出的Jae(本名朴再興)在美國節目中吐槽前團隊,引發韓國樂迷的不滿。

日前,Jae作為嘉賓作客了美國人氣「Zach Sang Show」並談到了DAY6。 該節目由主持人Zach Sang主持,是一檔備受歡迎的當地廣播節目,早前防彈少年團的柾國、Jessie、ITZY、本月少女、Monsta X等韓流明星、男團都曾參加過。

節目中Jae毫無預警地對DAY6和前經紀公司JYP娛樂表達了不滿,談到今年3月發行的DAY6迷你8輯《Forever》時表示:「坦率地說我感到有些心痛。 」《Forever》是DAY6結束了約三年的「軍白期」(軍隊+空白期)後發行的一張有著特殊意義的專輯,但Jae對此表示:「看到那張專輯時,我直覺上覺得有人想要把我從這個樂隊的歷史中抹去。 這並不是說有什麼不好,但確實讓我感到心痛。 我在那個地方待到了20多歲,現在就好像被抹去了。 」



.@eaJPark gets emotional talking about being erased from the history of Day6. pic.twitter.com/MmmjHTx56c