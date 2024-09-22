DAY6前成員Jae美國節目上吐槽前團隊：他們像是抹掉了我的存在！回韓國是一種煎熬！韓媒怒斥：丟人丟到國外去了

已經從男團DAY6退出的Jae（本名朴再興）在美國節目中吐槽前團隊，引發韓國樂迷的不滿。

日前，Jae作為嘉賓作客了美國人氣「Zach Sang Show」並談到了DAY6。 該節目由主持人Zach Sang主持，是一檔備受歡迎的當地廣播節目，早前防彈少年團的柾國、Jessie、ITZY、本月少女、Monsta X等韓流明星、男團都曾參加過。

節目中Jae毫無預警地對DAY6和前經紀公司JYP娛樂表達了不滿，談到今年3月發行的DAY6迷你8輯《Forever》時表示：「坦率地說我感到有些心痛。 」《Forever》是DAY6結束了約三年的「軍白期」（軍隊+空白期）後發行的一張有著特殊意義的專輯，但Jae對此表示：「看到那張專輯時，我直覺上覺得有人想要把我從這個樂隊的歷史中抹去。 這並不是說有什麼不好，但確實讓我感到心痛。 我在那個地方待到了20多歲，現在就好像被抹去了。 」



.@eaJPark gets emotional talking about being erased from the history of Day6. pic.twitter.com/MmmjHTx56c — Zach Sang Show (@ZachSangShow) September 12, 2024

Jae還稱自己用盡一切辦法來宣傳團隊卻感覺到所有的努力都被抹去，這讓他感到難過，「我說的是唱片公司，不是針對成員們。 我寫了很多歌曲，卻感覺被抹去了。 對我來說，看到和DAY6相關的內容很痛苦，因為這讓我想起了很多事情。」 他還坦言：「回韓國甚至是一種煎熬，會感到焦慮和不安。」



Jae擁有美國和阿根廷雙重國籍。 2011年他以本名朴再興參加了SBS選秀節目《K-pop Star 1》，並闖入了前六名。 隨後於2015年9月以JYP娛樂旗下樂隊DAY6的主唱兼吉他手身份正式出道。 Jae在2020年因心理不安的癥狀而休息了一年多，之後於2021年12月31日正式退出DAY6，並與JYP娛樂解約。



Jae在活動期間因多次發表不當言論而爭議不斷，包括貶低女性、「糖爹」（與年輕女性交往的美國中年男性）言論以及19禁發言等。 尤其是在退出DAY6的同時，Jae因對女歌手Jamie發表性騷擾言論而備受抨擊。 當時他表示：「我已不再是K-pop偶像，所以可以說這些話嗎？ 為什麼Jamie要變成XX？ 」這番言論令人震驚。 隨後他發佈了缺乏誠意的道歉聲明，導致他被全球粉絲疏遠。

此外，Jae以「eaJ」的藝名展開了個人歌手的活動。

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