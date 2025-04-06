禁令都不管用！法院判李鎮浩3個月內不得上傳關於金賽綸的內容，僅隔1天再次攻擊亡者

韓國知名娛樂爆料頻道「演藝背後總統」運營者李鎮浩，因持續散佈已故演員金賽綸及其家屬的不實信息，3月31日被首爾法院認定涉及跟蹤犯罪，勒令其未來3個月內不得在YouTube發佈任何與金賽綸及遺屬相關的內容，該臨時禁令具有法律強制效力例。

韓國演藝人員自殺預防協會所長權英燦當日向CBS新聞證實：「法院於3月31日正式認定李鎮浩涉嫌跟蹤犯罪，並據此頒布禁令。」同时首爾西大門警察署應已故金賽綸遺屬的請求，向法院申請禁止李鎮浩接近遺屬的臨時措施，法院已批準該請求。



3月17日，金賽綸遺屬方面指控李鎮浩散佈有關已故金賽綸的不實信息，並提交了名譽毀損訴狀。 然而儘管遺屬採取了法律行動，李鎮浩仍持續曝光亡者的私生活細節。 最終，遺屬方面追加提交了針對他的跟蹤罪訴狀，並請求法院禁止其繼續YouTube直播相關內容，法院隨後批準了臨時措施。 法律界認為，此次事件或將成為保護逝者及遺屬名譽的重要司法判例。



對此，李鎮浩在其頻道上發表聲明稱：「此次臨時措施的適用，並非因為我的罪行成立或散佈虛假事實，而是調查機關明確說明的內容。 我不僅未因虛假事實的指控接受調查，對於此次指控，我甚至還未被正式傳喚調查。 只是由於該案件引發社會關注，法院暫時採取了臨時措施。 我將對這一決定提出抗議，並尋找澄清事實的方法。他們不僅憑藉虛假事實將我塑造成加害者，甚至連我最基本的辯解權都被剝奪。 他們究竟為何如此極力想要封住我的嘴？ 我一定會揭露某些人害怕的真相。」

即使法院臨時禁令已經下達，但李鎮浩並未停止對金賽綸的攻擊，僅隔了1天再次上傳新影片，雖不再出現亡者的照片，但內容依舊圍繞她展開，一則以「已故金賽綸的KKT疑惑，造假可能？」的影片，目前點擊率已經超過11萬次。



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