【韓網熱門】韓國人的2025元旦歌單

*原標題：今年新年第一首被pick的歌（MelOn實時榜排名上升的歌曲們）

2025年1月1日淩晨1點，韓國最大音源網站MelOn公佈新年第一個實時榜名單，排名前五的歌曲依次是：

1. 宇宙少女《As You Wish》



2. DAY6元弼《A Journey》



3. ILLIT《Lucky Girl Syndrome》



4. JAESSBEE《與你的每個此刻》



5. DAY6《HAPPY》



此外還有很多歌曲排名顯著上升，甚至上升幾百上千個位置進入TOP 100！這些歌曲包括：Gaho的《開始》、DAY6《Time of Our Life》、DAY6《Welcome to the Show》、2NE1《I Am the Best》、Lisa《MONEY》、NCT《Hello Future》、aespa《Live My Life》、 DAY6《Wish》、NCT WISH《WISH》、tripleS《Girls Never Die》aespa《Dreams Come True》、李燦赫《1兆》、李茂珍《青春漫畫》、IVE《I AM》、IU《二十三》、DAY6《Best Part》、LUCY《開花》、RIIZE《Lucky》、夫碩順《Fighting》、趙彬《 一聽就能成功的音樂》（這首歌排名上升1365位！）、SEVENTEEN《A-TEEN》等。



韓國網友評論：

1. DAY6的佔比太高了吧！我也在聽kkk

2. 《Wish》歌詞真的很好：「睜開眼看看，世界正在改變」

3. 正在聽《Hello Future》：「什麼都不要擔心，一切都會變好的」

4. 《As You Wish》是我連續4年的新年之歌

5. 《MONEY》和《1兆》上榜好好笑kkk

6. 聽了RIIZE《Lucky》，歌詞裡出現77次「Lucky」kkk

7. 上升1365位也太誇張了吧！

8. DAY6已經成為信聽團了（*因為信任而聽的團）

9. 我在聽少女時代《再次重逢的世界》

10. 沒人聽樂透中獎歌嗎？

11. 少女們一起lucky吧！！！

12. 今天要全都聽一遍

13. 大家都好可愛，希望大家的心願都能實現

出處：https://theqoo.net/hot/3553613182

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