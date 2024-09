DAY6前成员Jae美国节目上吐槽前团队：他们像是抹掉了我的存在！回韩国是一种煎熬！韩媒怒斥：丢人丢到国外去了

已经从男团DAY6退出的Jae(本名朴再兴)在美国节目中吐槽前团队,引发韩国乐迷的不满。

日前,Jae作为嘉宾作客了美国人气「Zach Sang Show」并谈到了DAY6。 该节目由主持人Zach Sang主持,是一档备受欢迎的当地广播节目,早前防弹少年团的柾国、Jessie、ITZY、本月少女、Monsta X等韩流明星、男团都曾参加过。

节目中Jae毫无预警地对DAY6和前经纪公司JYP娱乐表达了不满,谈到今年3月发行的DAY6迷你8辑《Forever》时表示:「坦率地说我感到有些心痛。 」《Forever》是DAY6结束了约三年的「军白期」(军队+空白期)后发行的一张有著特殊意义的专辑,但Jae对此表示:「看到那张专辑时,我直觉上觉得有人想要把我从这个乐队的历史中抹去。 这并不是说有什么不好,但确实让我感到心痛。 我在那个地方待到了20多岁,现在就好像被抹去了。 」



.@eaJPark gets emotional talking about being erased from the history of Day6. pic.twitter.com/MmmjHTx56c