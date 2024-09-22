DAY6前成员Jae美国节目上吐槽前团队：他们像是抹掉了我的存在！回韩国是一种煎熬！韩媒怒斥：丢人丢到国外去了

已经从男团DAY6退出的Jae（本名朴再兴）在美国节目中吐槽前团队，引发韩国乐迷的不满。

日前，Jae作为嘉宾作客了美国人气「Zach Sang Show」并谈到了DAY6。 该节目由主持人Zach Sang主持，是一档备受欢迎的当地广播节目，早前防弹少年团的柾国、Jessie、ITZY、本月少女、Monsta X等韩流明星、男团都曾参加过。

节目中Jae毫无预警地对DAY6和前经纪公司JYP娱乐表达了不满，谈到今年3月发行的DAY6迷你8辑《Forever》时表示：「坦率地说我感到有些心痛。 」《Forever》是DAY6结束了约三年的「军白期」（军队+空白期）后发行的一张有著特殊意义的专辑，但Jae对此表示：「看到那张专辑时，我直觉上觉得有人想要把我从这个乐队的历史中抹去。 这并不是说有什么不好，但确实让我感到心痛。 我在那个地方待到了20多岁，现在就好像被抹去了。 」



.@eaJPark gets emotional talking about being erased from the history of Day6. pic.twitter.com/MmmjHTx56c — Zach Sang Show (@ZachSangShow) September 12, 2024

Jae还称自己用尽一切办法来宣传团队却感觉到所有的努力都被抹去，这让他感到难过，「我说的是唱片公司，不是针对成员们。 我写了很多歌曲，却感觉被抹去了。 对我来说，看到和DAY6相关的内容很痛苦，因为这让我想起了很多事情。」 他还坦言：「回韩国甚至是一种煎熬，会感到焦虑和不安。」



Jae拥有美国和阿根廷双重国籍。 2011年他以本名朴再兴参加了SBS选秀节目《K-pop Star 1》，并闯入了前六名。 随后於2015年9月以JYP娱乐旗下乐队DAY6的主唱兼吉他手身份正式出道。 Jae在2020年因心理不安的症状而休息了一年多，之后於2021年12月31日正式退出DAY6，并与JYP娱乐解约。



Jae在活动期间因多次发表不当言论而争议不断，包括贬低女性、「糖爹」（与年轻女性交往的美国中年男性）言论以及19禁发言等。 尤其是在退出DAY6的同时，Jae因对女歌手Jamie发表性骚扰言论而备受抨击。 当时他表示：「我已不再是K-pop偶像，所以可以说这些话吗？ 为什么Jamie要变成XX？ 」这番言论令人震惊。 随后他发布了缺乏诚意的道歉声明，导致他被全球粉丝疏远。

此外，Jae以「eaJ」的艺名展开了个人歌手的活动。

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