鄭雨盛、孔劉、李棟旭、趙寅成，男神們也很孤獨：不是不想結婚，而是沒辦法！

趙寅成、孔劉、鄭雨盛、李棟旭，哪一位不是韓流圈赫赫有名的男神，但是最近他們異口同聲地袒露「怎麼結婚這麼難啊？」

人們常說「愛情就是時機」，但往往現實中人們很難抓住那個時機，更何況作為藝人，戀愛被視為禁忌，因此他們更容易錯過時機。 過了適婚期年紀而未能結婚或戀愛的帥氣男神們的坦誠告白引起了關注，眾人均透露自己並非「不想結婚或戀愛」而是「沒辦法」。

前不久播出的《心酸的哥哥申東燁》中，趙寅成坦率地吐露了對結婚的苦惱。 他表示：「隨著年齡增長，作為男人在戀愛方面失去了自信。 」他坦言大部分人都是與比自己年紀小的人交往，而不是比自己年長的人談戀愛，為此他也感到了危機，「除了名氣之外，比起我年輕的人會喜歡我嗎？ 」趙寅成今年已經43歲了，正值適婚年齡。 他還透露了來自母親的壓力：「（結婚）不是不想，而是沒辦法，所以媽媽說『你應該有個孩子，如果有的話，就把他帶回來』。」 趙寅成表示自己現在很滿足，「即使不結婚，只是談戀愛，也會很滿足啊，不一定是『不結婚』或者『一定要結婚』，那太極端了。」 他還打趣道：「我曾和朋友們開玩笑說，我會比任何人都更早搬進養老院，那樣可能更好。」



51歲的演員鄭雨盛也多次表達過類似的想法。 他一直以來都坦誠地說：「不是不結婚，而是沒能在年輕時結婚，錯過了時機。 」去年在出演成始璄的YouTube節目時成始璄問道：「當然，即使有女朋友也不會說，但是如果感到孤獨或者想戀愛，應該怎麼辦？ 別人會問你為什麼不結婚吧？ 我也經常被問，所以才問你的。 但其實這種問題已經沒有意義了。」鄭雨盛強調道：「不是不結婚，而是沒能結婚，錯過了時機。 」



困難的並不只是結婚。 今年42歲的演員李棟旭在上個月做客節目《藉口GO》時表示：「會為前女友做這些事，但不記得是什麼時候了。 現在好像不能再戀愛了，太麻煩了。 戀愛的話首先要變熟悉，不是嗎？ 該怎麼做呢？ 太遙遠了。」劉在錫回答：「如果太長時間沒有戀愛，就會害怕開始。 」李棟旭點頭同意道：「而且一個人待著太舒服了，想戀愛但又覺得麻煩。 」他還指出戀愛困難的另一個原因：「現在年齡也不小了，不像以前那樣『好吧，就試著交往吧！』 」由於覺得需要慎重，所以很難跨出第一步。 李棟旭還稱：「現在已經沒有能遇見異性的環境了，自然而然地遇見也不行了。」劉在錫指出了現實問題：「無論去哪裡，只有走出去才能有邂逅。 但他一直在拍攝。」對此，李棟旭表示：「因為一直工作，所以休息日只想一個人待在家裡。 需要不見人、獨自靜靜待著的時間。 比如看劇時，一個人就可以按照我的喜好、看我想看的。 如果有其他人在，就要考慮這個人的喜好。」分享了自己已經習慣獨處的情況，引發了共鳴。



除此之外，在tvN《劉Quiz on the Block》中，45歲的孔劉坦言：「我不是那種讓女生喜歡的類型」，「在愛情面前，我不是那種果斷或勇敢的男人」。他還分享了自己在演繹浪漫角色時的秘訣：「現實中的孔劉有點難相處，所以演戲才很有趣，因為我可以藉助角色去做平時因為害羞而無法做到的事情，有一種代理滿足感。」



對於男神們無法結婚、談戀愛的言論，網友們紛紛熱烈回應道：「我來就好了」、「現在已經排隊了」、「年齡差沒關係」、「連趙寅成都在反省......」等。

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