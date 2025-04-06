【韓網熱門】朴炯植、BTS JIN同框帥爆網友：對大家的眼睛很友好

朴炯植做客防彈少年團成員Jin的綜藝節目《奔跑吧，碩珍》，兩位男神同框迷倒眾人。

韓國網友評論：

1.兩人都像財閥家的小兒子

2. 同框太養眼了，是令人一看到就心情變好的長相，不會引發「喜不喜歡」這個問題的顏值

3. 每週二都會看《奔跑吧，碩珍》，太有趣了，全是費力的遊戲，Jin的體力不是開玩笑的，看了體操比賽那集瘋狂鼓掌，結果被老媽來個背擊暴扣，笑死

4. 節目非常可愛又很搞笑，這一期對眼睛很友好

5. 兩人太帥了，笑到肚子疼

6. 帥哥即正義

7. Jin，求你去演戲吧

8. 比想像中要默契，希望經常看到他倆同框，哈哈哈哈哈哈，快點放出全集

9. 我在追朴炯植的劇

10. 我覺得Jin的捲髮更帥，直髮太無趣了

11. 你好像我男友啊

12. 單眼皮、大眼睛、白皮膚，全是我喜歡的

13. 不知道兩人是不是因為都是「金湯匙」，且上面還有哥哥，是家裡的老么，被所有人愛著，所以看上去那麼有鬆弛感

14. 兩個人的瞳孔都很大，臉本身小巧且有些銳利的部份，但因為瞳孔大，看起來善良又可愛。 實際上，他們倆都以善良著稱

15. 兩人能不能固定演出，對我的眼睛太友好了

16. 好奇V、朴炯植、Jin三人同框會怎樣

17. 果然演員們在各方面都是壓倒性！但是最近的演員怎麼都這麼高？ 身材簡直太逆天了

18. 我第一次看的時候只是想欣賞臉，直接靜音觀看哈哈。 第二次才開聲音看，估計得看三遍才過癮。 像我這種顏控狂熱愛好者就是這樣，你們不會也是吧

19. 一開始是競爭，結果被遊戲地獄折磨到筋疲力盡，最後和解合作了哈哈哈哈

20. 應該拍第2期、第3期

21. 讓這兩個人一起做點什麼吧，超級治癒

22. 朴炯植之前也是愛豆吧

21. 一定要看影片！30分鐘全程笑個不停

22. 我也以為是靠成員人脈才上的，結果是朴炯植看了節目后很想參與才來的啊

23. Jin已經很高了，沒想到朴炯植居然這麼高？

原文：https://pann.nate.com/talk/374200415#replyArea

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