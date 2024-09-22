【韓網熱門】BLACKPINK Jennie美版《BAZAAR》寫真！網友：誰拍的？？醜到哭

BLACKPINK成員Jennie為時尚雜誌《BAZAAR》美國版10月號拍攝了一組時尚大片。

本次的畫報主打黑、白兩種風格，Jennie換上兩色服裝傾情詮釋時尚魅力，無論是長捲髮還是短髮造型都展現了與以往完全不同的時尚。





韓國網友評論：（以下留言僅為搬運theqoo内容，不代表KSD立場）

1. 是故意這麼拍的嗎？ 鏡頭從上往下，感覺像大頭娃娃

2. 有一種李孝利的感覺

3. 感覺很一般啊，為什麼這麼拍啊

4. 拍成這樣我都不知道怎麼評價，模特可是Jennie啊，成果就是這種？？

5. 那麼美的Jennie被拍成這麼醜也是不容易啊

6. 美版《BAZAAR》主編換成Samira Nasr之後都審美下滑，之前主編是Glenda Bailey時期拍了很多有趣的風格，現在的畫報很普通，完全不像《BAZAAR》

7. 《BAZAAR》的畫報是這種實驗性風格嗎???

8. 怎麼會把人拍得這麼醜，這可是畫報啊

9. 長髮的照片真的醜到無法形容

10. 短髮造型太搞笑了

11. 表情全都一模一樣

12. 攝影師到底是誰？？

13. 所以這是美國感性？？

14. 像是理髮店寫真，哈哈哈哈哈哈，留在腦海裡的只有她的兩顆兔牙

15. 攝影師是美國人，經常拍miumiu，還蠻出名的，但是他追求的美感怎麼是這樣的

16. 好陌生啊，還是影片里的Jennie比較美

17. 感覺是我拿相機拍出來的，拍得太醜了

18. BLACKPINK很會拍寫真啊，為什麼這次會這麼醜

19. 這照片的角度太奇怪了

20. 只有封面照是最好看的，怎麼能把Jennie的臉和身材拍的那麼醜啊

21. 角度奇怪，而且是不是忘記修腰線和胳膊線條了

22. 放大了她的缺點

23. 確實是另粉絲震驚的照片

24. 有點《VOGUE》的風格，但是角度和表情為什麼這樣啊，這是Jennie寫真裡最不好看的

25. 太寫實了，背景就用了塊白布

原文：https://theqoo.net/square/3410423505

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