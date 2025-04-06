SHINee Key公開頂級豪宅引熱議！漢江全景+80坪奢華空間掀觀眾兩極評價

SHINee成員Key近期在MBC綜藝《我獨自生活》中，首度公開位於首爾漢南洞UN Village的頂級公寓，瞬間引爆網路熱議。

這處僅有8戶住家的高級住宅，不僅坐擁漢江全景，更以3房3衛、約80坪（265平方米）的寬敞空間與60億（韓幣，下同）身價震撼觀眾。 節目中，Key親自介紹家中設計：整潔的開放式廚房、大面落地窗引入的自然光，以及為愛犬特別打造的露台——不僅鋪設人工草皮，更添置露營設備與瓦斯烤爐，打造出宛如私人度假區的戶外空間。 主持人朴娜萊驚嘆：「這景觀絕對能排進我見過的TOP3！」



對於「家」的定義，Key感性分享：「從小與父母同住時，我就認為家應該是避風港、堡壘、遊樂園、餐廳和酒吧的綜合體。 只有滿足這些需求，才算真正過上好生活。」此番言論呼應他過去在節目中展現的獨居哲學——2021年他首度公開漢江邊豪宅時，便以「房間多到數不清」的極簡風格與愛犬共居的溫馨日常引發關注。



該集節目以最高8.2%、平均3.9%的收視率奪下同時段冠軍，卻也掀起「藝人豪宅過度曝光」的爭議。 部份觀眾認為，相較於早期《我獨》呈現的陸重完、旗安84、Defconn等藝人的樸實生活，近年如Key、SHINee 泰民（漢江豪宅價值32億）、防彈少年團J-HOPE、朴娜萊等人的奢華住宅，雖具觀賞性卻拉大與普通人的距離感。 網友正反意見激烈交鋒：支持者力挺「憑實力賺錢享受何錯之有」，反對者則嘆「看多豪宅反而有現實落差感」。

儘管如此，多數觀眾仍肯定節目娛樂價值，並讚嘆從「Young & Rich」到「自我風格實踐者」Key對生活品質的追求。

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