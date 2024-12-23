本土人氣調查！韓國蓋洛普2024年度歌手&年度歌曲：NewJeans無懼解約糾紛蟬聯兩年，ROSÉ火星人布魯諾單曲《APT.》奪冠

韓國蓋洛普調查研究所今日（23日）通過官網公佈了「2024年度最閃耀的歌手及流行音樂現況」，結果顯示，13歲至39歲人群最喜愛的歌手是NewJeans，最喜愛的歌曲是ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的《APT.》。

該調查於2024年7月、9月、10月及11月，針對韓國（不含濟州）13歲以上的5281人進行，詢問他們最喜愛的三位國內流行歌手或組合，以及最喜愛的三首流行歌曲。 歌手方面，NewJeans在30歲以下人群（13歲至39歲）中以25.5%的支持率位居第一; 而在40歲以上人群中，林英雄以33.9%的支持率獲得第一。

NewJeans於2022年7月出道，繼去年在蓋洛普調查中榮登同領域第一名後再次蟬聯冠軍。 儘管今年NewJeans與HYBE娛樂的解約糾紛引發了軒然大波，但仍被公認具備不變的高人氣與影響力。



30歲以下人群票選的年度歌手第二名為IU（20.6%）。 IU自2008年出道以來活躍於戲劇、電影、音樂及綜藝等多個領域，曾於2014年及2017年獲得第一名。



第三名為2020年出道的四人女團aespa（13.3%），第四名是預計於2025年全員回歸的防彈少年團（BTS，10.7%），第五名是女團IVE（10.2%），第六名是樂團DAY6（8.5%）， 第七名是BLACKPINK（8.0%），第八名是ROSÉ（7.7%），第九名是林英雄（5.4%），第十名是李茂珍（3.9%）。



在40歲以上人群中，林英雄已連續五年獲得第一名。 他於2016年出道，2020年參加TV朝鮮選秀節目《Mr. Trot》憑藉深情演唱奪得冠軍，隨後成為演出、節目及廣告界備受矚目的明星。



40歲以上票選的年度歌手第二名為李燦元（12.2%），第三名為張允貞（11.8%），第四名為永卓（10.0%），第五名為羅勳兒（8.1%），第六名為陳成（7.8%），第七名為IU（6.4%）- 132-第八名為宋歌人（5.8%），第九名為張民好（4.6%），第十名為朴瑞鎮（4.2%）。



在最受歡迎的歌曲調查中，30歲以下人群選出的第一名是ROSÉ與Bruno Mars合作的《APT.》（9.8%），而40歲以上人群選出的第一名則是林英雄的《愛情總是逃跑》（5.9%）。



30歲以下票選的年度歌曲第二名是aespa的《Supernova》（7.2%），第三名是NewJeans《How Sweet》（5.9%），第四名是IVE的《HEYA》（5.3%），第四名是DAY6的《Happy》（4.7%）， 第五名是IU的《夜信》（4.3%），第六名是NewJean的《Hype Boy》（4.1%），第八名是BIBI 的《栗子羊羹》（3.7%），第九名是IU的《Love Wins All》（2.7%），第十名是NewJeans的《 Supernatural》（2.5%）。



40歲以上票選的年度歌曲第二名是林英雄的《溫暖》（5.5%），第三名是陳成的《安東站》（3.9%），第四名是林英雄的《現在只相信我》（3.8%），第五名是永卓的《米酒一杯》（3.8%），第六名是張允貞的《初婚》（3.3%）- 132-第七名是林英雄的《沙粒》（3.1%），第八名是林英雄的《紫色明信片》（2.8%），李燦元的《時節因緣》和《天空旅行》、林英雄的《如星光般的我的愛》（2.7%）並列第十。



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