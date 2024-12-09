《第39屆金唱片獎》第二波陣容：SEVENTEEN、aespa、IVE等出席，GFRIEND將帶來「出道10週年」紀念舞台

這屆的出席名單也是很厲害！好期待大家的表演啊！！

《第39屆金唱片獎》將於明年1月4日、1月5日在日本福岡登場，今年的典禮由成始璄、車銀優、文佳煐擔任主持人，《女神降臨》的「神神CP」再次合體，也讓許多劇迷相期待！日前公佈第一輪出席陣容後，今日（9）也公布第二輪出席陣容。



（＊延伸閱讀：《第39屆金唱片獎》明年1月登場！首波陣容公開：(G)I-DLE、TXT、LE SSERAFIM、NewJeans等都將出席！）

1月4日（音源部門）：aespa、DAY6、ILLIT



1月5日（專輯部門）：GFRIEND、SEVENTEEN、(G)I-DLE 雨琦、IVE、ENHYPEN、NOWADAYS、izna。



值得一提的是 GFRIEND 在慶祝出道10週年之際，將再次登上《金唱片獎》的舞台，她們不僅超強現場演唱實力，還有以完美配合而聞名的「刀群舞」，時隔四年的完整體舞台也備受關注。SOURCE MUSIC 表示：「GFRIEND 為了給粉絲們和所有人留下特別意義的舞台，決定出演。爲了不辜負粉絲們的等待和應援，將獻上精彩的表演，希望大家多多關注和喜愛。」



即將在明年1月迎來出道10週年的 GFRIEND ，因爲想給粉絲們送上珍貴的回憶而重新聚在一起。除了登上《Killing Voice》大展歌喉外，還會有一系列的活動，下月6日先公開新曲音源，13日發行特別專輯《Season of Memories》，18，19日將在奧林匹克大廳舉行演唱會。



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