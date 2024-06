徐仁國大膽透露「理想型是安宰賢」！力邀再拍K.Will MV續集第三季

看來徐仁國是沉浸在這個人設走不出了XD

韓媒「Daily Fashion News」今日上午公開了徐仁國的採訪影片,不僅重現《沒有適合我的離別歌曲》MV中深情台詞「可以抱你一次嗎」「好想你」,還笑著自我介紹道:「大家好,我是攜新專輯回歸,以及作為World Gay回歸的徐仁國。」



徐仁國介紹最近剛發行新歌,正在接連舉辦見面會跟粉絲見面。 因為和安宰賢合拍的MV近日備受關註,採訪中亦被問到實際上的理想型,徐仁國稍作思考說:「是安宰賢。 一直很想你,安宰賢。」 一臉認真地講完後自己也忍不住笑場XD



被問到「World Gay」是否會有第三季,徐仁國再次喊話安宰賢:「也許? 宰賢啊,要不要再做一次?」



網友紛紛為徐仁國的發言傾倒,盛讚他很懂粉絲的想法:「今天就躺在這支影片裡不出去了」「從今開始改名叫安宰賢」「嗓音也太迷人」「仁國的美貌、粉絲的驕傲」「拜託一定要拍第三季」。



徐仁國和安宰賢12年前為K.Will拍攝MV《請不要這樣》,憑反轉劇情在全世界範圍引發討論、收穫「World Gay」封號,近日再度與K.Will合作拍攝續篇MV《沒有適合我的離別歌曲》,人氣只增不減,眾多網友都在敲碗求這個係列繼續拍下去。



此外,徐仁國時隔一年回歸樂壇發行單曲專輯《2024 SINGLE ALBUM [SEO IN GUK]》,收錄兩首主打歌《Out of time》《Anything with You》,已在本月19日公開。



