安宰賢徐仁國互讚「漂亮、性感」，被洪錫天拗對視大呼不行！洪扎心安慰：「都是這樣開始的」

安宰賢和徐仁國時隔12年再拍BL虐戀MV、公開後瞬間引起超高討論度，近日諧星金峻鉉請來二人做客網綜，還帶上該領域「王者」洪錫天，預告片已經笑點滿滿、令人超期待正片！

金峻鉉YT頻道近日公開最新一期預告「換乘GAY」，嘉賓是安宰賢、徐仁國、洪錫天。 徐仁國誇讚安宰賢「長得很漂亮」，安宰賢則說徐仁國「在我眼中越來越性感」，尤其眼神格外迷人，氣氛頓時曖昧~



洪錫天稱徐仁國又性感又有男人魅力、表示自己也可以積極示好，令徐仁國瞬間慌亂心虛; 接著對安宰賢說「看一眼哥哥我吧」，安宰賢觸電般立即迴避視線：「突然感覺好難啊！」



過了一陣後，洪錫天安慰安宰賢說「大家都是這樣開始的」，反而令安宰賢更加陷入混亂、雙手捂住眼睛XD 金峻鉉幫徐仁國擦掉嘴唇上沾到的東西，徐仁國下意識說有點心動，忍不住感慨：「總之今天都在調情就對了！」



最近安宰賢和徐仁國時隔12年再次為K.Will擔任MV主演，在《沒有適合我的離別歌曲》中展現更加濃厚的感情敘事，長達6分鐘充滿驚人反轉的劇情、複雜的線索和暗示引發熱烈討論。徐仁國SOLO新歌《Out of time》也幾乎同期發佈，其中徐仁國痛苦掙扎的模樣令網友笑稱仿佛是《沒有適合我的離別歌曲》番外篇。



▽安宰賢、徐仁國、洪錫天這期節目將在今晚7點通過YouTube公開，好期待熱鬧的聊天場面啊XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞