【女王對決巨石】潤娥《暴君的主廚》VS馬東石《十二使者》，引爆8月週末收視冠軍戰

由潤娥主演的新劇《暴君的主廚》將在正式首播前，推出一集特別節目作為「開胃菜」，提前點燃觀眾的期待。

據悉，備受期待的tvN新週末劇《暴君的主廚》將在8月23日首播前，於8月17日搶先播出第0集的特別篇與觀眾見面。 詳細的播出時間仍在最終協調中，預計將很快公佈。

《暴君的主廚》是一部穿越生存奇幻浪漫喜劇。 劇情講述一位天才廚師延智英（潤娥 飾），意外穿越回到自己人生的巔峰時刻，卻遇上了史上最兇惡的暴君、同時擁有絕對味覺的國王李憲（李彩玟 飾），從而展開一連串驚心動魄的故事。



這部由潤娥和李彩玟領銜主演的作品，早已被視為今年下半年的重點大戲。 這也是潤娥繼JTBC熱門劇《歡迎來到王之國》後，時隔約兩年再度回歸電視劇。 從先前釋出的預告片與劇照中，潤娥展現了兼具活潑與領袖魅力的廚師形象，預告將為觀眾帶來一場滿足五感的視覺饗宴。

《暴君的主廚》將接檔由李鐘碩、文佳煐主演的《瑞草洞》。 《瑞草洞》（共12集）預計於8月10日完結，而《暴君的主廚》並未緊接著在16日播出，而是空出一週，於8月23日正式開播。 電視台巧妙地利用首播前一週的空檔，安排了第0集特別篇在8月17日播出，作為引導觀眾投入劇情的「開胃菜」。 據悉，主演們將親自現身節目，介紹角色與劇情看點，勢必會成為刺激觀眾準時收看首播的特別時光。



隨著《暴君的主廚》首播日定在8月23日，也意味著它將與KBS 2TV的週末迷你劇《十二使者》（Twelve） 在同一時段（晚間9點檔）正面對決，觀眾的遙控器將流向何方，備受關注。



結合了穿越、宮廷元素的浪漫喜劇《暴君的主廚》，不僅刺激味蕾，更集結了趣味、心動等元素，備受期待。 除了潤娥與李彩玟，更有姜漢娜、崔貴華、吳義植等實力派「信看演」（因信賴而看的演員）陣容，為戲劇增添更多看點。而由馬東石領銜主演而引發熱議的《十二使者》（共8集），則是以東方十二生肖為主題的作品，將在KBS 2TV與Disney+同步播出。 該劇講述化身為人形守護人類的十二位天使，對抗邪惡勢力的動作英雄故事。 除了馬東石，朴炯植、徐仁國也參與主演，觀眾將能在家中欣賞到馬東石招牌的強力拳擊動作戲。



一邊是潤娥與李彩玟預告將滿足觀眾五感的《暴君的主廚》，另一邊是「馬東石牌」的爽快動作片《十二使者》，兩部大作的正面交鋒，預計將讓8月的電視劇場更加火熱。

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