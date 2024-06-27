張東潤與高賢貞新作成為母子！《螳螂》警察成了連續殺人魔的兒子！

據韓媒消息指出，演員張東潤將主演新電視劇作品《螳螂》，本劇由同名法國原著電視劇改編並重新拍攝，在法國是6集長度，並曾於2017年在Netflix平台公開，受到多方關注。

這次一部具有特殊素材以及魅力的作品，《螳螂》劇情描述一位女子在很久之前曾因為是連續殺人犯而坐牢，有人盜用了她的名字並模仿她又再度開始犯案的故事。而這連續殺人案的兒子卻當上了警察，母親將與他共同追擊這位幕後的殺人者，找出真相。



張東潤則是飾演劇中，其外號是「螳螂」的連鎖殺人犯鄭怡信（高賢貞飾）的兒子車秀烈，開始有人模仿「螳螂」的殺人事件出現，為了揭露這事件的真相，母親與兒子必須聯手合作，而兩人的身分為連續殺人犯與警察，這樣的共助合作將產生全新的火花。



張東潤是一位活躍於多種角色的演員，除了眉清目秀的端正形象，也曾挑戰女裝出演，在《精神病房也會迎來清晨》中飾演恐慌障礙的患者，《沙之花也有春天》中也為了演出摔角選手而增重14公斤，在電影《行動代號：狼狩獵》與《惡魔們》中也都挑戰與以往不同的角色，甚至展現出帶有反派邪惡設定的魅力。《螳螂》剛結束選角而即將進行拍攝。

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