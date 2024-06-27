徐仁国大胆透露「理想型是安宰贤」！力邀再拍K.Will MV续集第三季

看来徐仁国是沉浸在这个人设走不出了XD

韩媒「Daily Fashion News」今日上午公开了徐仁国的采访影片，不仅重现《没有适合我的离别歌曲》MV中深情台词「可以抱你一次吗」「好想你」，还笑著自我介绍道：「大家好，我是携新专辑回归，以及作为World Gay回归的徐仁国。」



徐仁国介绍最近刚发行新歌，正在接连举办见面会跟粉丝见面。 因为和安宰贤合拍的MV近日备受关注，采访中亦被问到实际上的理想型，徐仁国稍作思考说：「是安宰贤。 一直很想你，安宰贤。」 一脸认真地讲完后自己也忍不住笑场XD



被问到「World Gay」是否会有第三季，徐仁国再次喊话安宰贤：「也许？ 宰贤啊，要不要再做一次？」



网友纷纷为徐仁国的发言倾倒，盛赞他很懂粉丝的想法：「今天就躺在这支影片里不出去了」「从今开始改名叫安宰贤」「嗓音也太迷人」「仁国的美貌、粉丝的骄傲」「拜托一定要拍第三季」。



徐仁国和安宰贤12年前为K.Will拍摄MV《请不要这样》，凭反转剧情在全世界范围引发讨论、收获「World Gay」封号，近日再度与K.Will合作拍摄续篇MV《没有适合我的离别歌曲》，人气只增不减，众多网友都在敲碗求这个系列继续拍下去。



此外，徐仁国时隔一年回归乐坛发行单曲专辑《2024 SINGLE ALBUM [SEO IN GUK]》，收录两首主打歌《Out of time》《Anything with You》，已在本月19日公开。



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