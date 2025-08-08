具惠善怒批前夫安宰賢及同行「消費離婚」：停止二次傷害，勿再用我作話題

演員具惠善點名前夫安宰賢，批評其「消費離婚話題」的行為，在韓網引起熱議。

8日凌晨，具惠善在個人IG PO文表示：「我認為，反覆在新聞標題中強調『離婚5年』這一標籤，並不是正確的新聞倫理。 在我與前配偶的離婚過程中，雙方曾有相互矛盾的主張，最終以不追究真偽的方向達成了協議。 即便那不算是真心的和解，但也可以看作是當事人之間的默契約定，以及作為人應盡的本分。」



具惠善表示，離婚是「彼此都主張自己是受害者的過程」，因此極為自私和艱難，她的離婚過程也非常不愉快。 但是，對於同行而言，「若持續以間接方式提及或發言，讓人能推測出當事人是誰，這是卑鄙的行為」； 而對於製作各種刺激性八卦節目的人，「若透過誘導性提問或表面上的安慰來觸及這個話題，對於作為前配偶的當事人也就是我而言，是一種二次傷害，並帶來巨大的創傷。」

具惠善批評道：「我希望綜藝節目也能有良知。 即使只是為了娛樂、為了博君一笑，如果足以讓當事人感到不快，就應該立刻停止。」最後，具惠善喊話安宰賢：「希望前配偶不要再以我作為話題素材，而是能憑藉自己獨有的身份與真誠去活動、獲得關注、成長發展並順利前行。」



具惠善與安宰賢於2016年結婚，2020年離婚。 離婚過程中，具惠善曾持續爆料夫妻矛盾細節，引發公眾疲憊感，也令安宰賢的公眾形象遭到眾創，離婚3年之後才復出拍戲。



近期，安宰賢在多個綜藝節目中提及自己的離婚。 5月，他在 MBC 綜藝節目《我獨自生活》中與相識20年的朋友見面，間接談及離婚時期的艱難時光。 當被問到「如果再活一次還會結婚嗎？」時，他露出慌張的神情，並透露因離婚痛苦時曾與朋友斷聯。

安宰賢還在近期播出的 KBS 綜藝節目《情來情往李珉廷》中表示：「最近覺得一個人有點孤單。」當主持人 Boom 對他說「好好克服痛苦去結婚吧」時，他回應：「已經不再痛苦了。」

此外，韓媒近日報導安宰賢確定加盟美食綜藝節目《不知道悔飛到哪裡》，標題也提到「與具惠善離婚5年後帶來好消息」。



對於具惠善的發言，網友分裂成截然不同的陣營，一部份認為她所言在理、為她加油，另一部份則認為從一開始就是具惠善掀起話題，安宰賢本人只有提到離婚一事、從未提到具惠善，心疼安宰賢可憐，勸具惠善放手向前。

