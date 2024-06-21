鄭恩地&崔振赫又吵起來了！前輩們面前吵誰老，卓在勳氣炸邀李姃垠：「我們去死好了！」

編：「卓在勳跟李姃垠好像也hen可以(?)」

全新韓劇《她的日與夜》近期開播，主演三人李姃垠、鄭恩地與崔振赫積極上節目宣傳，先是YouTube《乾杯哥》，接著是電視綜藝《認識的哥哥》與《脫掉鞋子恢單4Men》，共通點是鄭恩地和崔振赫都被牽線XDD。

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‎〈崔振赫&鄭恩地新戲《她的日與夜》播前已冒粉紅泡泡！一句「你才要健康點」全場爆炸〉

〈李姃垠重申願望「鄭恩地&崔振赫談戀愛就好了」！結果和閔庚勳發展Love Line！？〉

眾人原本在聊李姃垠多可愛，連主持人卓在勳也被李姃垠收服！崔振赫一直稱讚李姃垠，李姃垠卻突然跳話題讓焦點放在崔振赫和鄭恩地身上，說夾在兩個未婚者中間好、會讓兩個人比較放鬆。大家起初聽不懂，但李姃垠直接「姨母大笑」，對李姃垠有好感(?)的卓在勳馬上警告崔振赫：「崔振赫，我明明警告過你了，不要利用姃垠！」姃垠瘋狂拍手大笑，這對粉紅泡泡隨之出現(?)。



話題轉回鄭恩地和崔振赫身上，因《我家的熊孩子》和崔振赫很熟的主持人哥哥們鬣狗似的想聽八卦，鄭恩地直接喊崔振赫「hiong nim」（用弟弟喊哥哥的稱呼加上敬稱）表示兩人是兄弟，李姃垠卻說：「這對未來的發展正好！」金俊昊接著說崔振赫就該和鄭恩地類型的在一起，因為崔振赫太傻，鄭恩地聰明伶俐。



雖然大家一直撮合，但崔振赫爆料鄭恩地有「潔癖」，相處比較小心翼翼。鄭恩地問他是「鐵壁」還「潔癖」，崔振赫回答「潔癖加鐵壁」，鄭恩地反駁：「你了解我什麼！」而李常敏悄悄發覺崔振赫話有蹊蹺，應該是他對鄭恩地發出暗示後，才發現鄭恩地是鐵壁。



鄭恩地的回應一如既往「呃」的做厭惡貌XD，抱怨：「那哥一直這樣我都要瘋了！」卓在勳看出鄭恩地多討厭，幫崔振赫說話：「妳年紀也大了啊！」比動作示意兩人何不試試，下秒崔振赫和鄭恩地就吵起來了，互相在吵誰比較老，崔振赫甚至說鄭恩地是「愛豆祖先」，鄭恩地就反嗆崔振赫是「祖祖先」。



看著兩人吵起來，釀起事端的卓在勳受不了了，站起來喚李姃垠：「姃垠啊！我們算什麼？我們一起去死吧！起來！不會看臉色還裝年輕！」兩個最年輕的人在老人(?)面前吵誰老，最老的卓在勳怎麼坐得住呢，鄭恩地都笑到不行XDDD。



▼節目精華影片（已定位22:42，起初是崔振赫說有個認識的哥哥在當兵期間資助他，讓他和父母有生活費，卓在勳說自己也認識、大韓民國誰都認識，李姃垠：「那認識朴華子嗎？」卓：「朴華子？」李：「我媽媽……（大笑）」卓就開始說李很可愛……）



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