Apink送鄭恩地咖啡車放她「肌肉」照超搞笑，玉澤演留言她回：「我會追上前輩」

正在拍攝新劇《24小時健身俱樂部》的鄭恩地，上週收到來自Apink隊友（朴初瓏、金南珠、尹普美、吳夏榮）送來的咖啡車，咖啡車相當「應景」。

咖啡車上裝飾了鄭恩地和相似的貓咪哏圖的合成照，旁邊寫「這裡那個是有名的肌肉美食店*嗎？」另一張照片則是肌肉線條特別明顯的鄭恩地，文字寫「導演……」、「恩地運動」、「別再讓我做了……直接給我吧……」。（*按：韓語「美食店맛집」不一定真的是吃的店家，可以引申為形容「以……聞名的」）



鄭恩地拍認證照說：「大家都在問『那是合成的吧？』不是合成的，沒錯，雖然大家都暫時忘了……我就是鄭索爾*。謝謝成員們，但是成員們知道嗎？我現在比那時候更強大欸……」還表示開始期待下一個送她咖啡車的會是誰。（*按：雷神索爾）



Apink成員們在底下留言之外，她的「鄭索爾」強壯照也吸引合作過《Blind》（局外人）的2PM玉澤演：「不要再運動了（笑）。」還有合作《無理的前進》的辛載夏：「我都說要參加比賽了。」正和她一起合作《24小時健身俱樂部》扮演鄭恩地所在俱樂部館長的李濬榮也說：「多謝款待，會員。」（應是回應「肌肉美食店」XD）鄭恩地的回話也很好笑（見下圖），還說要向玉澤演看齊（嚇）！



▼如果恩地變這樣還得了



鄭恩地最近還親自發了張肌肉照說：「增量與減量之間（天使）。」看她用狗頭遮臉，今年和她合作《她的日與夜》的崔振赫調皮留言：「臉拍得很好看。」鄭恩地大概又開始被他氣到XD：「齁……又這樣。」而辛載夏又來了：「好帥啊，真心的。」鄭恩地回應：「我的生活……如果沒有雞怎麼辦……」似乎是呼應上一篇的「蛋白質」。



順帶一提，鄭恩地收到Apink隊友咖啡車的前一晚，還收到了《酒鬼都市女人們》金政植導演的咖啡車，咖啡車化用了她當時的角色「姜芝久」（芝久韓語同時是「地球」之意）寫：「為地球上最美麗的恩地和BON FACTORY*加油。」鄭恩地先前還收過李世榮的咖啡車‎，不曉得下個收到的咖啡車會來自誰呢？（*按：《酒都女》和《24小時健身俱樂部》都是BON FACTORY製作公司所製作）



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