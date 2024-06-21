郑恩地&崔振赫又吵起来了！前辈们面前吵谁老，卓在勋气炸邀李姃垠：「我们去死好了！」

编：「卓在勋跟李姃垠好像也hen可以(?)」

全新韩剧《她的日与夜》近期开播，主演三人李姃垠、郑恩地与崔振赫积极上节目宣传，先是YouTube《干杯哥》，接著是电视综艺《认识的哥哥》与《脱掉鞋子恢单4Men》，共通点是郑恩地和崔振赫都被牵线XDD。

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〈李姃垠重申愿望「郑恩地&崔振赫谈恋爱就好了」！结果和闵庚勋发展Love Line！？〉

众人原本在聊李姃垠多可爱，连主持人卓在勋也被李姃垠收服！崔振赫一直称赞李姃垠，李姃垠却突然跳话题让焦点放在崔振赫和郑恩地身上，说夹在两个未婚者中间好、会让两个人比较放松。大家起初听不懂，但李姃垠直接「姨母大笑」，对李姃垠有好感(?)的卓在勋马上警告崔振赫：「崔振赫，我明明警告过你了，不要利用姃垠！」姃垠疯狂拍手大笑，这对粉红泡泡随之出现(?)。



话题转回郑恩地和崔振赫身上，因《我家的熊孩子》和崔振赫很熟的主持人哥哥们鬣狗似的想听八卦，郑恩地直接喊崔振赫「hiong nim」（用弟弟喊哥哥的称呼加上敬称）表示两人是兄弟，李姃垠却说：「这对未来的发展正好！」金俊昊接著说崔振赫就该和郑恩地类型的在一起，因为崔振赫太傻，郑恩地聪明伶俐。



虽然大家一直撮合，但崔振赫爆料郑恩地有「洁癖」，相处比较小心翼翼。郑恩地问他是「铁壁」还「洁癖」，崔振赫回答「洁癖加铁壁」，郑恩地反驳：「你了解我什么！」而李常敏悄悄发觉崔振赫话有蹊跷，应该是他对郑恩地发出暗示后，才发现郑恩地是铁壁。



郑恩地的回应一如既往「呃」的做厌恶貌XD，抱怨：「那哥一直这样我都要疯了！」卓在勋看出郑恩地多讨厌，帮崔振赫说话：「你年纪也大了啊！」比动作示意两人何不试试，下秒崔振赫和郑恩地就吵起来了，互相在吵谁比较老，崔振赫甚至说郑恩地是「爱豆祖先」，郑恩地就反呛崔振赫是「祖祖先」。



看著两人吵起来，酿起事端的卓在勋受不了了，站起来唤李姃垠：「姃垠啊！我们算什么？我们一起去死吧！起来！不会看脸色还装年轻！」两个最年轻的人在老人(?)面前吵谁老，最老的卓在勋怎么坐得住呢，郑恩地都笑到不行XDDD。



▼节目精华影片（已定位22:42，起初是崔振赫说有个认识的哥哥在当兵期间资助他，让他和父母有生活费，卓在勋说自己也认识、大韩民国谁都认识，李姃垠：「那认识朴华子吗？」卓：「朴华子？」李：「我妈妈……（大笑）」卓就开始说李很可爱……）



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