大家爭相嘗鮮！《黑白大廚》評審安成宰主廚與知名飯店合作推出「1人70萬韓元」晚間套餐，1分鐘內全數售罄！

Netflix人氣綜藝《黑白大廚：料理階級戰爭》公開至今話題不斷，除了有許多節目爭相KUSO模仿評審與參賽者外，也有很多節目對於節目中的參賽者進行賽後的訪談，而其中相當搶眼的評審安成宰主廚，近期也推出了高價套餐，僅僅在1分鐘的時間就全數賣光，可見得有多少人希望品嘗到大廚的手藝。

根據首爾帕納斯洲際酒店表示，為了紀念此酒店開館35週年，即將於11月1日及2日舉行美食相關活動，從前一日下午5點開始可透過通訊軟體進行預約，在1分鐘內全數預約額滿。而本次的活動會這樣受到歡迎可能還有一個主要原因，就是其中一位主廚就是《黑白大廚》中的嚴格評審，米其林三星餐廳「Mosu」的主廚安成宰。



安主廚在本次與酒店配合的活動中，推出了「Mosu」餐廳的招牌菜色，與洲際酒店的主廚合作搭配成晚間套餐，價格訂為每人70萬韓元，全數被預約完畢，而目前酒店也打算在每日下午特定時間，開放被取消的位置可重新預約。雖然出演《黑白大廚》中的許多參賽者，所經營的餐廳都相當有人氣，不過安主廚的餐廳卻已經停業，因此他所參與的這次美食活動更加受到矚目。



安成宰主廚也有計畫參與下個月在首爾市舉辦的美食活動，11月3日在盤浦三光島即將舉行安主廚以及餐廳「Mosu」出身的廚師們一起展示料理的美食活動，該活動也是為了回顧今年3月在首爾舉辦的國際美食慶典「亞洲Best 50餐廳」，「Mosu」曾排名在第41名。



另外《黑白大廚》中的「三星」姜勝元主廚、「一二三」裴京俊主廚等與「Mosu」餐廳出身的其他廚師們也將參與這個活動，首爾市將從10月28日下午2時透過特定APP進行預約，前150名參加者可以在盤浦三光島品嘗到4種高級料理，每人門票為4萬韓元。



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