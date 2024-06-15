崔振赫&鄭恩地新戲《她的日與夜》播前已冒粉紅泡泡！一句「你才要健康點」全場爆炸

JTBC新劇《她的日與夜》將在今晚開播，主演三人李姃垠、鄭恩地與崔振赫先到了申東燁的YouTube節目《乾杯哥》宣傳，鄭恩地和崔振赫瘋狂被前輩李姃垠和申東燁撮合！連網友都覺得兩人有什麼！

先是開場，鄭恩地便非常有魄力(?)請崔振赫坐著腿不要太開，崔振赫乖乖配合笑說：「她幾乎是我前輩了！常常唸我，不知道誰才是前輩。」鄭恩地也笑回：「你當然是前輩了！」鄭恩地還爆料崔振赫喝醉會唱歌，崔振赫：「安靜點！」鄭恩地雙手緊握故作抱歉：「安靜點好，對不起前輩。」不過仍講了崔振赫喝醉的故事。



鄭恩地後面不斷故意喊崔振赫「前輩」而非原本的「歐巴」，讓崔振赫很無奈：「不要再取笑我了！她們總是取笑我！花絮鏡頭前就不會！」申東燁看著鄭恩地和崔振赫的互動說：「幾乎是兄弟啊！」李姃垠附和：「兄弟、兄弟。」但後面氣氛轉變……



李姃垠自爆對崔振赫說過：「恩地怎麼樣？」崔振赫當時回應：「太兄弟了！」申東燁反對：「不對，那你們可以洗半身浴嗎？是真的兄弟嗎？」鄭恩地也爆料李姃垠對自己說過一樣的話：「振赫怎麼樣？」鄭恩地用起雞皮疙瘩的語氣回：「呃……」還用男性對男性的稱呼喊崔振赫「哥」，崔振赫：「好啊你這傢伙……」



兩個人鬧來鬧去，申東燁和李姃垠更肯定兩個人有什麼、很快就會在一起，但當崔振赫又說了一句曖昧的話「她不太懂男人在想什麼」，鄭恩地差點要拿開瓶器揍人了！崔振赫才改口「是不太會看人臉色」，但無論講什麼還是阻止不了大家拱他們倆。



最爆炸的是，鄭恩地最後祝申東燁能健健康康繼續把節目做十年，崔振赫突然冒一句：「你才要健康點！」申東燁和身邊助理主持人狂喊：「太帥了吧！」鄭恩地直接掩面大叫：「啊！煩死了！」崔振赫瞬間後悔講那樣的話……



看完整支影片，底下觀眾也覺得事有蹊蹺，紛紛留言「崔振赫真的喜歡恩地啊」、「『你才要健康點』是今年名台詞了吧」、「崔振赫雖然對鄭恩地有好感但不承認，鄭恩地反而很敏銳看出來了……」、「（翻譯年糕）振赫：你不懂我的心。恩地：知道卻裝不知道:)」、「崔振赫身邊的人都說他是個不錯的人，看來人品真的很好，我支持」、「這就是《我結》盛行的原因，韓國人很喜歡這樣」、「恩地當兄弟但崔振赫不當兄弟，李姃垠演員感覺在中間察覺到了」……等等。

▼完整節目（曖昧的點太多了，還是標出幾個重點：4:17鄭恩地請崔振赫合上腿、16:59不要再取笑、18:52只是兄弟？、21:13鄭恩地不懂男人？、38:56要健康，鄭恩地重現《酒鬼都市女人們》開瓶神技也很精彩4:51）



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