下個月追這部！浪漫喜劇《酒醉羅曼史》角色海報公開：「超熱情」金世正 VS 「超敏感」李鍾元

《酒醉羅曼史》講述認為隱藏感情理所當然的「超熱情」酒類公司銷售女王詠蔡蓉珠和把捕捉感情當作日常的「超敏感」釀酒廠老闆尹敏柱之間讓人心動的浪漫史。

今日（23）公開金世正、李鍾元、申度賢、白成哲四位主演的海報。

金世正充滿熱情的眼神吸引大家的視線，她飾演用熱情征服業界的酒類公司銷售女王「蔡蓉珠」，擁有特殊部隊出身般的鋼鐵體力、堅韌的精神和特有的爽朗。這是她時隔兩年回歸浪漫喜劇，期待展現新魅力！



李鍾元起眼動搖酒類業界版圖的釀酒廠老闆「尹敏柱」，也是一名釀酒大師。與金世正不同的是，他的桌上連下酒菜都沒有，還品嚐著啤酒，展現敏感又細膩的面貌。



申道賢飾演柱釀酒廠的「Power J」企劃組科長「方雅凜」，是一個現實主義者，美貌與能力兼備。雖然和高級的開胃小菜一起享受啤酒，但他始終沒有放下文件夾，按照計劃生活她，因為出現蔡蓉珠這個對手而經歷變化。



白成哲飾演蔡蓉珠的好友「吳燦輝」，開著售賣吐司的小貨車週遊全國，以滑頭滑腦的魅力展現青春的另一面。



製作組表示：「擁有不同魅力的青春們，通過相互變化，傳達溫暖人心的安慰，可以多多期待演員們的協同效應。」而《酒醉羅曼史》由《社內相親》的朴繕虎導演與李正信編劇合作打造，將在11月4日首播。



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