崔振赫也太慘！被兩名女友劈腿之外，今年2月又受背叛，4月新家房子出問題

沒想到今年演了熱門劇《她的日與夜》的崔振赫，今年私事挫折不少啊……

《我家的熊孩子》上月底播出的EP.411，愛算命的崔振赫跟隨《她的日與夜》「岳母」鄭英珠一同到童星出身的巫師「建柱法師」之神堂算命，算命過程不免曝光不為人知的辛酸事。

先說戀愛運、結婚運，崔振赫過往就坦言曾‎連續遭兩名女友劈腿，這次算命，巫師直言：「以前因為女人吃過不少苦吧？所以你看起來很失落。」崔振赫聽了也坦白有陰影。巫師斷言他這兩年不會有戀愛運，但好消息是，2026年既有戀愛運也有結婚運，甚至有孩子運！演藝事業會扶搖直上，包括獲獎！



而他最希望的是從家裡獨立、搬出去一個人住，巫師反對，說明媽媽在他身邊才能幫他擋住災厄，巫師還算出他前兩年遭遇背叛過得很艱難，甚至是現在的住家有問題都算出來。崔振赫承認4月搬了新家、房子當時確實有問題，不過目前大致解決了，巫師便說這都得歸功於媽媽，媽媽聽了笑說：「還需要我來守護一段時間。」

崔振赫也替媽媽算健康，透露媽媽全身上下做了大大小小的手術，巫師說媽媽未來健康沒問題，但有問題的是「精神」，媽媽太為崔振赫煩惱。原來，媽媽在崔振赫遇困難的時候都不敢當面安慰他，常常私下跟著難過，而今年2月，崔振赫主動向媽媽坦言遭受了背叛，但仍從其他人口中才知道，媽媽那段時夜晚會在他房間前踱步、擔心他想不開。崔振赫說著說著紅眼眶，媽媽也是。



幸好2026年一切會好轉，巫師叮囑他在這之前絕對不要獨立，且說他有「損財運」，這兩年絕對不要搞任何投資。崔振赫聽了忍不住打自己的頭，秒懂「只能賺汗水錢啊」。



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